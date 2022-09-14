Dünya Almanya Başbakanı Scholz halkına seslendi Zorlu kış bizi bekliyor
AVRUPA

Almanya Başbakanı Scholz halkına seslendi: Zorlu kış bizi bekliyor

Kış mevsimiyle ilgili yaşanabilecek zorluklar, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olumsuzluklara katlanılması gerektiğini vurguladı.

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Haber Merkezi Diğer
Almanya Başbakanı Scholz halkına seslendi: Zorlu kış bizi bekliyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecek kış mevsimine ilişkin ülkesinin halkına önemli mesajlar verdi.Almanya İşverenler Federasyonu'nun programında konuşan Başbakan Scholz, kötü bir tablo çizdi. Scholz, vatandaşlarından enerji krizinde zorlu bir kışa hazırlanmalarını istedi.

'Zorluklara katlanın'

Alman Başbakan, enerji arzında Rusya'ya bağımlılıktan kurtulma yolunda oluşacak zorluklara halkın katlanması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Enerji krizine rağmen Almanya'daki elektrik tedarikinin güvence altına alındığını savunan ve ülkenin güneyindeki iki nükleer enerji santralinin kışın çalışmaya devam etmesinin mümkün olmasını sağladıklarını anlatan Scholz, şöyle dedi:

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"Elektrikte darboğaz olmayacak"

“Böylece Alman elektrik piyasasında herhangi bir darboğaz olmayacak.”

Ülkesinin 2023’ün sonuna kadar ihtiyacı olan tüm gazı ithal etmek için gerekli altyapıya sahip olacağını anlatan Scholz, bunun için kuzey Almanya kıyılarında LNG terminallerinin inşa edildiğini belirtti.

"Bu kışı çıkaracağımıza inanıyorum"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede gaz depolama tesislerin de doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığını ve Alman hükümetinin gazda fiyatları aşağı çekmek için daha fazla önlem alacağını belirterek, “Yaptığımız hazırlıklarla bu kışı çıkaracağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

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"Geleceğin gazı hidrojen"

Almanya'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve Rus gazından bağımsız olmak hedefiyle hidrojen sanayisinde büyük bir atılım yapmak istediklerini belirten Scholz, hidrojeni "geleceğin gazı" olarak nitelendirdi.

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