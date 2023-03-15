Almanya Başbakanı Scholz: İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımı büyük kazanım

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını, bölgesel güvenliği, NATO’ya üyelik, siyasi güvenlik ve askeri işbirliği konularını ele aldıklarını aktaran Scholz, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımı Avrupa'nın güvenliği için büyük kazanım anlamına gelecek. Bu nedenle Almanya olarak bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çaba sarf ettiğimizi söylemek istiyorum." dedi.