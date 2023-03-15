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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz: İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımı büyük kazanım

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının Avrupa’nın güvenliği için büyük bir kazanım anlamına geleceğini söyledi.

18:12 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Olaf Scholz

Olaf Scholz

Scholz, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını, bölgesel güvenliği, NATO’ya üyelik, siyasi güvenlik ve askeri işbirliği konularını ele aldıklarını aktaran Scholz, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımı Avrupa'nın güvenliği için büyük kazanım anlamına gelecek. Bu nedenle Almanya olarak bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çaba sarf ettiğimizi söylemek istiyorum." dedi.

'Sürecin hızlanması için verilebilecek desteği verdik'

Scholz, “Bu sürecin ilerlemesi için sahip olduğumuz imkanlarımızla verilebilecek desteği verdik." diye konuştu.

Başka (ülkelerin NATO'ya katılımı) sürelerle kıyaslandığında Finlandiya ve İsveç’in sürecinin "hızlı" olduğuna işaret eden Scholz, “Avrupa'daki güvenlik için Kuzey Atlantik işbirliğine ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Scholz, İsveç ile Ukrayna’nın yanında durduklarını söyledi.

'Ukrayna'nın Rusya'ya karşı koyması önemli'

Scholz, İsveç’in Ukrayna için Leopard tankları göndermeyi taahhüt ettiğini anımsatarak, İsveç’in desteğinin, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı koyması için önemli olduğunu kaydetti.




#İsveç
#İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
#NATO
#Olaf Scholz
#Ukrayna
35 dakika önce
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Almanya Başbakanı Scholz: İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımı büyük kazanım
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