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Dünya Almanya Başbakanı Scholz Rusyanın bu savaşı kazanmaması hedefimiz olarak kalmalı
AVRUPA

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'nın bu savaşı kazanmaması hedefimiz olarak kalmalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması hedefimiz olarak kalmalı" dedi.

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Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Scholz: Rusyanın bu savaşı kazanmaması hedefimiz olarak kalmalı
Almanya Başbakanı Scholz

Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı beşinci yaptırım paketinde sona gelindiğini belirtti.

Başbakan Scholz, paket konusunda, "Bu, savaşın sonuçlarını hisseden Rusya'ya bir kez daha etki edecek ve aynı zamanda savaşı sona erdirmesini sağlayacak. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması hedefimiz olarak kalmalı" ifadelerini kullandı.

Olaf Scholz, yaptırım paketinin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

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Ukrayna'nın Buça şehrindeki sivil ölümlerine değinen Scholz, "Buça'dan gelen korkunç görüntüler hepimizi derinden sarstı. Sivillerin öldürülmesi bir savaş suçudur." diye konuştu.

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Scholz, ülkesinin Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma hedefini anımsatarak, "Hepimiz bu bağımlılıkların on yıllar boyunca büyüdüğünü ve bir günden diğerine sona erdirilemeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle burada ortak bir Avrupa tutumu önemlidir. Rota belirlendi ve savaştan sonra gitmemiz gereken bir rotayı çizmeye devam edeceğiz" dedi.

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Ukrayna'ya silah teslimatları konusuna da değinen Scholz, "AB ve NATO'daki müttefiklerimizle koordineli olarak ne yapabileceğimiz sorusu üzerinde hareket ediyoruz" diye konuştu.


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Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir kez daha "bu yıkıcı savaşı bir an önce bitirme" çağrısında bulundu.

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