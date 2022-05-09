Dünya Almanya Başbakanı Scholz Ukrayna dikte edilmiş bir barışı kabul etmeyecek
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Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna dikte edilmiş bir barışı kabul etmeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Scholz, Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinerek, “Rusya, askerlerini Ukrayna'dan çekmeli. Ukrayna, dikte edilmiş bir barışı kabul etmeyecek” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna dikte edilmiş bir barışı kabul etmeyecek
​Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scolz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’nın başkenti Berlin'de bir araya gelerek, Ukrayna’daki savaş, ikili ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısından konuşan Scholz, Ukrayna’daki savaşın yayılmaması için Rusya’ya dönük ambargolar ve yaptırımlar uyguladıklarını ifade ederek, Ukrayna’ya da askeri ve ekonomik destek sağladıklarını belirtti.

Hiç kimsenin Ukrayna'da savaşın patlak vereceğini veya bunun sonucunda "binlerce kişinin ölüm ve yıkım yaşayacağını" bilemeyeceğini ifade eden Scholz, "Tarihte bir dönüm noktası yaşadık" dedi.

Avrupa’nın geleceğinin güçlü bir birliktelikle mümkün olduğuna değinen Scholz, “Ukrayna Avrupa ailesine aittir. Ukrayna'daki savaş bizi bir araya getiriyor. Çünkü birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Birliğimizden gelen muazzam gücü yaşıyoruz" dedi.

Macron ve Scholz
Macron ve Scholz
  • Savaşı bitirmek için hızlı hareket edilmesi gerektiğini açıklayan Scholz, “Rusya, askerlerini Ukrayna'dan çekmeli. Ukrayna, dikte edilmiş bir barışı kabul etmeyecek” dedi.

Almanya-Fransa dostluğu itici güç olarak her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Scholz, “Bu, Avrupa için ‘yeni ivme’ ile ilgili. Rusya'nın ‘korkunç saldırganlık savaşı’ Avrupalı ortaklarını bir araya getiriyor” ifadelerini kullandı.

Yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen ve ilk yurtdışı ziyaretini Almanya’ya düzenleyen Macron ise, Ukrayna'da ateşkesin sağlamasının önemine değinerek, savaşın yayılmaması için Almanya ile Fransa’nın ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı. Macron, demokrasiyi korumanın önemli olduğunu vurguladı.

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