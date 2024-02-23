Almanya Başbakanı Scholz'e 'Gazze'deki katliama destek'ten suç duyurusu: İsrail'e yardım ve yataklık yapıyor

“Ancak yargı sektöründe çalışan insanlar olarak bir şeyler yapmaya çalışmanın bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Dünya çapında canlı yayınlanan bir soykırım görüyoruz ve buna rağmen İsrail hükümeti hala ülkeler tarafından destekleniyor, onlardan silah almaya devam ediyor