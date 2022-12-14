Almanya bu kış buz kesecek: Sadece 100 günlük doğal gazı kaldı

Almanya doğalgaz krizi pençesinde sancılı günler geçiriyor. Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırıma karşılık olarak doğalgaz krizine giren Almanya'da gaz stokları tükenmek üzere.
OCAK VE ŞUBAT AYINDA STOK BİTEBİLİR
Ülkede soğuk havanın etkisini iyice göstermesi ile beraber halk ısınmak için doğalgaz kullanmaya başladı. Alman televizyon kanalı Welt'in haberine göre, Almanya'nın pazartesi günü doğalgaz stokunun yüzde 1'i tükendi.
EN SICAK GÜNDE YÜZDE 1'LİK STOK TÜKENDİ
Diğer yandan kış mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı günde bile gaz stoklarının yüzde 1'inin birden tükenmesi Alman halkında endişeye sebep oldu.
Uzmanlar Almanya'nın bu şartlar altında ocak ve şubat aylarında ısınma ihtiyacını karşılamakta zorlanacağını ve bu sebeple ekonomik kayıplara uğrayabileceğini belirtti.