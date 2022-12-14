Dünya Almanya bu kış buz kesecek Sadece 100 günlük doğal gazı kaldı
AVRUPA

Almanya bu kış buz kesecek: Sadece 100 günlük doğal gazı kaldı

Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sonucu doğal gazdan mahrum kalan Avrupa devletlerinden biri olan Almanya'da kriz derinleşmeye başladı. Soğuk havanın etkisini göstermesiyle doğal gaz kullanmaya başlayan Almanya, bir gün içinde stokunun yüzde 1'ini tüketti.

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Haber Merkezi Diğer
Almanya bu kış buz kesecek: Sadece 100 günlük doğal gazı kaldı
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Almanya doğalgaz krizi pençesinde sancılı günler geçiriyor. Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırıma karşılık olarak doğalgaz krizine giren Almanya'da gaz stokları tükenmek üzere.

OCAK VE ŞUBAT AYINDA STOK BİTEBİLİR

Ülkede soğuk havanın etkisini iyice göstermesi ile beraber halk ısınmak için doğalgaz kullanmaya başladı. Alman televizyon kanalı Welt'in haberine göre, Almanya'nın pazartesi günü doğalgaz stokunun yüzde 1'i tükendi.

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EN SICAK GÜNDE YÜZDE 1'LİK STOK TÜKENDİ

Diğer yandan kış mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı günde bile gaz stoklarının yüzde 1'inin birden tükenmesi Alman halkında endişeye sebep oldu.

Uzmanlar Almanya'nın bu şartlar altında ocak ve şubat aylarında ısınma ihtiyacını karşılamakta zorlanacağını ve bu sebeple ekonomik kayıplara uğrayabileceğini belirtti.

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