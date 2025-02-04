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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yarın Türkiye'ye gelecek

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yarın Türkiye'ye gelecek

17:084/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
AA
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Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.
Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak" bilgisini paylaştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ziyaretini duyurdu.


Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bu minvalde Almanya'daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacak. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz"

#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Almanya

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