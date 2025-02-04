Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yarın Türkiye'ye gelecek

"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bu minvalde Almanya'daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacak. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz"