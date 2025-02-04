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Ahmed Şara Türkiye'ye geliyor: Erdoğan ile Ankara'da görüşecek

Ahmed Şara Türkiye'ye geliyor: Erdoğan ile Ankara'da görüşecek

Semih Kara
Semih Kara
16:074/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Şara Ankara yolcusu.
Cumhurbaşkanı Şara Ankara yolcusu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile birlikte Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Şara için uçak tahsis etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Ahmed Şara'yı Ankara'da resmi törenle karşılayacak.

İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı'nın, Şara için uçak tahsis ettiği öğrenildi.

#Suriye
#Ankara
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ahmed Şara

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