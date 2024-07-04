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Dünya

Almanya Dışişleri 'Bozkurt' sevinci nedeniyle Türkiye Büyükelçisi'ni çağırdı

Almanya, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gol sevincinde kullandığı "bozkurt selamı" nedeniyle Türkiye Büyükelçisini çağırdı. UEFA daha önce Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

14:10 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:31 - 4/07/2024 Perşembe
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Merih Demiral'ın gol sevinci
Merih Demiral'ın gol sevinci
Alman Dışişleri Bakanlığı
sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Türkiye Büyükelçisi'ni çağırdığını bildirdi.

Sözcü, Türk milli takımının futbolcusu Merih Demiral'ın Türkiye-Avusturya maçında attığı gol sonrası "bozkurt işareti" yapması nedeniyle Türkiye'nin Almanya büyükelçisinin dışişlerine çağrıldığını açıkladı.


Avrupa Futbol Şampiyonası "Euro 2024" kapsamında 2 Temmuz akşamı oynanan maçta, Türkiye Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.



UEFA soruşturma başlatmıştı


Maçta Türkiye'nin iki golüne imza atan Demiral, ikinci golün ardından yaşadığı gol sevinci sırasında "bozkurt işareti" yapmıştı.


UEFA, Demiral hakkında dün soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.


Almanya Türk Büyükelçiliği


#Almanya
#Merih Demiral
#bozkurt
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