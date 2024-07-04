Almanya Dışişleri 'Bozkurt' sevinci nedeniyle Türkiye Büyükelçisi'ni çağırdı

Türkiye ve Avusturya maçında attığı gollerle millileri çeyrek finale taşıyan Merih Demiral'ın gol sonrası yaptığı bozkurt işareti, Almanya'yı rahatsız etti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Türk aşırı sağcıların sembollerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" ifadelerini kullandı.