Almanya Dodik’in fonunu kesti

Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Alman hükümetinin Bosna’nın Sırp bölgesindeki 120 milyon euro değerindeki altyapı projelerini, Rus yanlısı Sırp lider Milorad Dodik’in ayrılıkçı politikaları nedeniyle askıya alındığını söyledi. Schmidt, Berlin’in ABD ve İngiltere’nin yolunu izleyip, Bosna’yı istikrarsızlaştıranlara yaptırım uygulayabileceğini ifade ederek Dodik’e gözdağı verdi. Alman yönetimi, Ukrayna savaşının Batı Balkanlar’da bir istikrarsızlığa yol açması endişesi taşıyor. Ayrıca Sırp lider Dodik’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisi olduğu biliniyor.