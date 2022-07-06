Almanya Dodik’in fonunu kesti

İngiltere'de iklim aktivistleri 'Son Akşam Yemeği' tablosunun kopyasına ellerini yapıştırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kraliyet Akademisi'ne gelen iklim aktivistleri, Leonardo Da Vinci'nin öğrencisi Giampietrino tarafından 1520'lerde yapıldığına inanılan 'Son Akşam Yemeği' eserinin kopyası olan tabloya ellerini yapıştırdı. Eylemcilerden 21 yaşındaki bir sanat öğrencisi olan Jessica Agar yaptığı açıklamada, 'Hiçbir heykel, aşırı sıcak ekinleri öldürdüğü için açlıktan ölen bebekleri besleyemez.' ifadesini kullandı.