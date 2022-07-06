Almanya Dodik’in fonunu kesti

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Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya’yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika bilgisine göre; doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Katil zanlısı bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.