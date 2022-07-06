Dünya Almanya Dodikin fonunu kesti
AVRUPA

Almanya Dodik’in fonunu kesti

Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Alman hükümetinin Bosna’nın Sırp bölgesindeki 120 milyon euro değerindeki altyapı projelerini, Rus yanlısı Sırp lider Milorad Dodik’in ayrılıkçı politikaları nedeniyle askıya alındığını söyledi.

Abone Ol Google News
Dış Habarler Yeni Şafak
Almanya, Rus yanlısı Sırp lider Milorad Dodik’in fonunu kesti
Milorad Dodik

Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Alman hükümetinin Bosna’nın Sırp bölgesindeki 120 milyon euro değerindeki altyapı projelerini, Rus yanlısı Sırp lider Milorad Dodik’in ayrılıkçı politikaları nedeniyle askıya alındığını söyledi. Schmidt, Berlin’in ABD ve İngiltere’nin yolunu izleyip, Bosna’yı istikrarsızlaştıranlara yaptırım uygulayabileceğini ifade ederek Dodik’e gözdağı verdi. Alman yönetimi, Ukrayna savaşının Batı Balkanlar’da bir istikrarsızlığa yol açması endişesi taşıyor. Ayrıca Sırp lider Dodik’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisi olduğu biliniyor.

Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik Bosna Hersek'i parçalama planını açıkladı: Dünyada bizi durduracak güç yok
DÜNYA
Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik Bosna Hersek'i parçalama planını açıkladı: Dünyada bizi durduracak güç yok

Sırp lider Dodik: Bosna’nın kaderi Erdoğan’a bağlı
DÜNYA
Sırp lider Dodik: Bosna’nın kaderi Erdoğan’a bağlı
Arafat heyecanı

Arafat heyecanı

​Diyanet İşleri Başkanlığı tüm hazırlıklarını tamamladı.
Çok değerli

'Çok değerli'

Sivas'ta çalıların arasında buldu.
Mardinde özel hastanede büyük panik: Hastalar tahliye edildi

Karadeniz gazının evlere giriş tarihi belli oldu: Dev gemi demir attı.

​Öğle saatlerini tercih edin, üç saatte bir dinlenin.

İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Sığınmacı provokasyonunu sürdüren Ümit Özdağ'ın algı oyununu Esenler Kaymakamlığı bozdu
Gündem

Sığınmacı provokasyonunu sürdüren Ümit Özdağ'ın algı oyununu Esenler Kaymakamlığı bozdu

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İstanbul'un Esenler ilçesinde Afgan uyruklu 4 kişinin 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği iddiası üzerine Esenler Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Esenler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı vurgulandı. Özdağ ise resmi makamlardan gelen açıklamaya rağmen söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırmadı.
Fuat Oktay: Son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız
Gündem

Fuat Oktay: Son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '15 Temmuz Sonrası Türkiye' sempozyumunda, "Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın titiz çalışmaları ile kendini gizleyen kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmı belirlenerek kamu bünyesinden temizlenmiştir. 100'ün üzerinde FETÖ üyesi, saklandıkları ülkelerden Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. 20 ülkede 234 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp Maarif Vakfımıza devredilmiştir. Nerede saklanırsa saklansın, kimlere ve hangi ülkeye güvenirse güvensin son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız." dedi.
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet: Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti
Gündem

Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet: Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti

Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya’yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika bilgisine göre; doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Katil zanlısı bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.