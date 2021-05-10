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Dünya Almanya hükümeti işgalci İsrailin Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınamadı
AVRUPA

Almanya hükümeti işgalci İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınamadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, Alman hükümetinin Kudüs’te İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddetine sessiz kaldığının anımsatılması üzerine, "Ben sadece Orta Doğu Dörtlüsü'nün açıklamasına atıfta bulunabilirim" diyerek Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmünü kınamaktan kaçındı.

Haber Merkezi AA
Almanya hükümeti işgalci İsrailin Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınamadı
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger

Alman hükümeti İsrail güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarını ve şiddeti kınamaktan kaçındı. Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Kudüs’te son günlerde devam eden olaylara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

"İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜK"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, Alman hükümetinin Kudüs’te İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddetine sessiz kaldığının anımsatılması üzerine, "Berlin sessiz kalmıyor, aksine Berlin bölgedeki partnerlerle yoğun olarak temasta. Dışişleri Bakanı (Heiko Maas) dün Ürdün Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Hafta sonu da İsrailli mevkidaşıyla temastaydı" dedi.

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Heiko Maas’ın Ürdünlü mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından Kudüs’teki şiddetin tırmanışına ilişkin endişesini dile getirdiğini aktaran Burger, ayrıca Orta Doğu Dörtlüsü'nün de konu hakkında açıklama yaptığını, bu açıklamayı önemli bulduklarını ve buna katıldıklarını kaydetti.

  • Orta Doğu Dörtlüsü, Orta Doğu Barış Süreci'ne aracılık etmeyi içeren ulusların ve uluslararası ve uluslarüstü kuruluşların dörtlüsüdür. Dörtlü, Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşmaktadır.

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SORUYU GEÇİŞTİRDİ

AA muhabirinin "İsrail güvenlik güçlerinin camide ve Doğu Kudüs’teki insanlara yönelik saldırılarını ölçülü buluyor musunuz veya bu şiddeti kınıyor musunuz? Bu konudaki tutumunuz nedir?" şeklindeki sorularına da Burger, "Ben sadece daha önceki söylediklerime ve Orta Doğu Dörtlüsü'nün açıklamasına atıfta bulunabilirim." şeklinde cevap verdi.

  • Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamalarına katıldığını belirterek, iki tarafı da gerginliği azaltmaya çağırdı.

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