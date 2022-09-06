Dünya Almanya iki nükleer santralini acil durum rezervi olarak tutacak
AVRUPA

Almanya iki nükleer santralini acil durum rezervi olarak tutacak

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ülkede yaşanan enerji krizine karşı alınacak yeni bir tedbiri açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Almanya iki nükleer santralini acil durum rezervi olarak tutacak
Arşiv

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizine karşı Almanya’dan nükleer santral adımı geldi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, ülkedeki 3 nükleer santralden 2’sinin Nisan 2023’ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutulacağını duyurdu.

2 nükleer santral acil durum rezervi olacak

Habeck, Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim ve Bavyera'daki Isar 2 nükleer santrallerinin başlangıçta planlanandan daha uzun çalışmasına izin verilmesi yönündeki kararın haklı ve gerekli olduğunu savundu.

Yeterince enerjimiz var"

Habeck, "Almanya'da yeterince enerjimiz var ve Avrupalı komşularımıza da bu enerjiyi sağlıyoruz." dedi.

oOlabileceklerin en kötüsünden yola çıktıklarını dile getiren Habeck, "En iyisini umabileceğimiz bir durumda değiliz, en kötüsünü beklemek zorundayız." ifadelerini kullanarak, "Her zaman megavat saat gaz başına 300 euronun aşırı bir senaryo olduğunu düşündük. Son haftalarda fiyat 300 euronun üzerine çıktı ve arada 350 euroluk zirveler yaşadık." dedi.

"Nükleer enerjinin aşamalı olarak kaldırılmasına bağlıyız"

Alman nükleer santrallerinin çalışmaya devam edebilmesi için yasada bir değişiklik yapılması gerektiğini söyleyen Habeck, Almanya'da kalan son 3 nükleer santralin kalıcı olarak daha uzun süre işletilmesini reddetti.

Nükleer enerjinin ortadan kaldırılması gerektiğine değinen Habeck, “Atom Enerjisi Yasasında düzenlendiği gibi nükleer enerjinin aşamalı olarak kaldırılmasına bağlıyız.” dedi.
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