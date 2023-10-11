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Dünya

Almanya İsrail'deki vatandaşlarını tahliye edecek

Alman Dışişleri Bakanlığının İsrail'deki Alman vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi. Bakanlığın, İsrail'den ayrılmak isteyen Alman vatandaşları için günün her saati ulaşılabilen özel telefon hattı oluşturduğu kaydedildi. Alman havayolu şirketi Lufthansa, İsrail uçuşlarını cumartesi gününe kadar askıya aldığını duyurmuştu.

08:27 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Spiegel'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığının talimatıyla, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın perşembe ve cuma günleri tahliye amaçlı İsrail'e 4 uçuş gerçekleştireceği ifade edildi.


Bakanlığın, İsrail'den ayrılmak isteyen Alman vatandaşları için günün her saati ulaşılabilen özel telefon hattı oluşturduğu kaydedildi.


Ülkelerine dönmek isteyen Alman vatandaşlarının mutlaka "kriz önlem listesinde" kayıt yaptırmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Lufthansa, İsrail uçuşlarını cumartesi gününe kadar askıya aldığını duyurmuştu.


Avusturya ve İspanya'nın vatandaşlarını İsrail'den askeri uçaklarla getireceklerini açıklamalarının ardından, Alman hükümetinin kriz yönetimi muhalefet tarafından eleştirilmişti.




#İsrail
#Almanya
#Filistin
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