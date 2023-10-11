Almanya İsrail'deki vatandaşlarını tahliye edecek

İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim`den bu yana sürüyor. Saldırılarda İsrail`de hayatını kaybedenlerin sayısı 900`ü aştı. Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu sırada İsrail, Gazze`deki 2 mülteci kampını hedef aldı. Bölge adeta enkaz yığınına döndü... Binalar yıkıldı, Filistinliler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu. 4 günden geriye ise bu fotoğraflar kaldı: Tüm ailesini kaybedenler, enkazdan kurtarılanlar, gözyaşı dökenler...