Almanya Rusya'nın en büyük dark web pazarı Hydra'yı kapattı

Almanya'nın Siber Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi (ZIT) ve Federal Kriminal Polis Ofisi (BKA),“Dünyanın en büyük yasadışı darknet pazarı” olarak adlandırdıkları Hydra'nın operasyonunu bir basın açıklamasıyla duyurdu.

DÜNYA Alman polisinden darknet piyasasına baskın

Hydra, 2015'ten beri çevrimiçi olan Rusça bir darknet platformuydu. Yetkililere göre pazarda 17 milyon müşteri ve 19.000'den fazla satıcı hesabı var. Yetkililer, pazarın satışlarının 2020'de 1,23 milyar avro olduğunu tahmin ediyor. Polis, Hydra'nın ana sayfasını operasyonu ilan eden bir resimle değiştirdi.

TEKNOLOJİ Yeni Şafak muhabiri Dark Web’de iz sürdü: Benim de kişisel verilerim satışta

Sitedeki listelerde sahte belgeler, kredi kartı bilgileri gibi ve dijital hizmetler de yer almasına rağmen, platform uyuşturucu satışı konusunda uzman. Ürünlerin Rusya, Ukrayna, ve Kazakistan gibi bir dizi ülkede satış için reklamı yapılıyordu. Alman yetkililer ise 25.3 milyon dolar değerinde Bitcoin ele geçirdiklerini söyledi.

REKLAM