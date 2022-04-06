Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Almanya Rusyanın en büyük dark web pazarı Hydrayı kapattı
AVRUPA

Almanya Rusya'nın en büyük dark web pazarı Hydra'yı kapattı

Alman yetkililer, Rusya'nın en büyük dark web pazarlarından biri olan Hydra'nın sunucularını kapattı ve ele geçirdi. Değeri 25 milyon doları aşan Bitcoin'e de el koyulduğu açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya Rusyanın en büyük dark web pazarı Hydrayı kapattı
Arşiv

Almanya'nın Siber Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi (ZIT) ve Federal Kriminal Polis Ofisi (BKA),“Dünyanın en büyük yasadışı darknet pazarı” olarak adlandırdıkları Hydra'nın operasyonunu bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Alman polisinden darknet piyasasına baskın
DÜNYA
Alman polisinden darknet piyasasına baskın

Hydra, 2015'ten beri çevrimiçi olan Rusça bir darknet platformuydu. Yetkililere göre pazarda 17 milyon müşteri ve 19.000'den fazla satıcı hesabı var. Yetkililer, pazarın satışlarının 2020'de 1,23 milyar avro olduğunu tahmin ediyor. Polis, Hydra'nın ana sayfasını operasyonu ilan eden bir resimle değiştirdi.

Yeni Şafak muhabiri Dark Web’de iz sürdü: Benim de kişisel verilerim satışta
TEKNOLOJİ
Yeni Şafak muhabiri Dark Web’de iz sürdü: Benim de kişisel verilerim satışta

Sitedeki listelerde sahte belgeler, kredi kartı bilgileri gibi ve dijital hizmetler de yer almasına rağmen, platform uyuşturucu satışı konusunda uzman. Ürünlerin Rusya, Ukrayna, ve Kazakistan gibi bir dizi ülkede satış için reklamı yapılıyordu. Alman yetkililer ise 25.3 milyon dolar değerinde Bitcoin ele geçirdiklerini söyledi.

Facebook hesapları 'dark web' üzerinden 3 dolara satılıyor
TEKNOLOJİ
Facebook hesapları 'dark web' üzerinden 3 dolara satılıyor
Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

​Altı yaşındaki çocuğun yürek yakan fotoğrafı.
THY güven tazeledi

THY güven tazeledi

Denetlemelerde bulgusuzluk oranı sıfıra yakın çıktı.
İstanbulda ulaşıma yüzde 40 zam

​Yeni ücret tarifeleri belli oldu.

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

Kadirov, Putin'e en yakın isme ateş püskürdü.

Dört yıl arayla çatıdan düşen parçalar aynı araca hasar verdi.

​Temmuzda memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak.

​Yeşilçam'ın sansür tarihi çıktı.

​Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme.

​Boğaz trafiğe kapatıldı, vapur seferleri iptal edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.