Almanya Suudi Arabistan'a 6 ay daha silah satmayacak Almanya, Suudi Arabistan’a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle geçen kasımda Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart'ta 30 Eylül’e kadar uzatmıştı.

Haber Merkezi 18 Eylül 2019, 17:10 Son Güncelleme: 18 Eylül 2019, 17:13 AA