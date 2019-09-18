Dünya Almanya Suudi Arabistana 6 ay daha silah satmayacak
AVRUPA

Almanya Suudi Arabistan'a 6 ay daha silah satmayacak

Almanya, Suudi Arabistan’a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle geçen kasımda Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart'ta 30 Eylül’e kadar uzatmıştı.

Haber Merkezi AA
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Alman Haber Ajansının (DPA) bir hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberde, Almanya hükümetinin Suudi Arabistan’a uyguladığı silah ihracatını durdurma kararını 31 Mart 2020 tarihine kadar 6 ay daha uzattığı ifade edildi.

  • Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle geçen kasımda Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart'ta 30 Eylül’e kadar uzatmıştı.

"Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz"

Öte yandan iktidarda bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz." maddesi yer alıyor.

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