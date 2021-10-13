Dünya Almanya uçurmayı beceremediği İHAyı müzeye kaldırıyor 800 milyon euro kaynak ayrılmıştı
AVRUPA

Almanya uçurmayı beceremediği İHA'yı müzeye kaldırıyor: 800 milyon euro kaynak ayrılmıştı

Almanya'nın 800 milyon euro kaynak aktardığı Euro Hawk insansız hava aracı projesi fiyaskoyla sonuçlandı. Proje başarısız olunca program askıya alınırken, İHA askerî havacılık müzesinde sergilenecek. Gövde müzeye gönderilirken, geri kalan parçalar yedek parça olarak kullanılmak üzere NATO'ya aktarılacak.

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Haber Merkezi Diğer
Almanya uçurmayı beceremediği İHAyı müzeye kaldırıyor: 800 milyon euro kaynak ayrılmıştı
Almanya uçurmayı beceremediği İHA'yı müzeye kaldırıyor

Amerikan Northdrop Grumman şirketince üretilen RQ-4 modelinin Avrupalılaştırılmış versiyonu olarak planlanan İHA, gerek yüksek maliyeti gerekse de Avrupa havacılık otoritelerinin itirazlarından ötürü bir türlü göreve başlayamadı. İnsansız uçağın sıkışık Avrupa hava sahasında sivil hava trafiğini riske atabileceğine dair endişeler taşıyan Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, Almanlar için üretilen RQ-4E'nin uçuşuna müsaade etmedi.

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Müzede sergileyecekler

2013 yılında durdurulan projeden geriye RQ-4E'nin prototibi kaldı. Alman yetkililer uzun süredir hangarda bekletilen 'ölü doğmuş bebeği' şimdi müzeye kaldırıyor. Bir kamyona yüklenen dev İHA gövdesi, Bundeswehr Havaalanı'ndaki Berlin-Gatow Askeri Tarih Müzesi'ne götürüldü. Müze ziyaretçileri bundan böyle, ülkelerinin sahip olmak isteyip de envantere sokmayı başaramadığı İHA'yı yakından görme fırsatı elde edecek.

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