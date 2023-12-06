Almanya Ukrayna'ya silah yetiştiremiyor: Elimizden geleni yapıyoruz ama sorun var

"Öncelikle biz (NATO'da) Ukrayna'nın müttefiki değiliz, yani bir ittifak durumunun dışındayız. Aynı zamanda en gelişmiş malzeme olmasa da yaptırımlara rağmen silah üretmeye devam eden bir Rusya'dan bahsediyoruz. Bu nedenle her şeyden önce oluşabilecek tüm darboğazlara rağmen tedarikin sürdürülebilirliğine odaklanmak önemli ve gereklidir."