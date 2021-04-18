Almanya ve Fransa'dan Rusya'ya ortak çağrı: Birliklerini Ukrayna sınırından çek

Almanya, Fransa ve Ukrayna , Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesi çağrısında bulundu.

Liderlerden Ukrayna-Rusya zirvesi

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada Başbakan Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin video konferans yoluyla Ukrayna ve Rusya sınırındaki güvenlik durumu görüştükleri ifade edildi.

Rusya'ya "sınırdan çekilin" çağrısı

Liderlerin Ukrayna sınırında ve meşru olmayan yollarla ilhak edilen Kırım'daki Rus birliklerinin takviye edilmesinden endişe duyduklarını vurgulayarak gerilimin azaltılması için Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesi çağrısında bulundukları belirtildi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek

Görüşmede Merkel ve Macron'un Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği bir kez daha vurguladıkları kaydedildi.

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