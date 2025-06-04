Almanya'da 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bombanın imhası için 20 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın Köln kentinde 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bombanın imha edilmesi öncesinde Deutz bölgesinde yaşayan 20 binden fazla kişi tahliye edildi. Patlamamış bombaların tehlike oluşturmaya devam etmesi nedeniyle 1 kilometrelik alanda ‘2'nci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en büyük operasyonun' başlatılmasına karar verildi. Bu kapsamda bölgedeki evlerin, otellerin, okulların, büyük bir hastanenin ve ana tren istasyonunun tahliye edilmesi istendi.