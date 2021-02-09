Dünya Almanyada 900 İslamofobik saldırı
AVRUPA

​Almanya’da 900 İslamofobik saldırı​

Almanya’da 900 İslamofobik saldırı

Almanya genelinde 2020 yılında Müslümanlara ve Müslüman kuruluşlara yönelik 900’den fazla saldırının kayıt altına alındığı açıklandı. Alman gazetesi Neuer Osnabrücker Zeitung’da yer alan habere göre geçen yıl ülke genelinde en az 901 İslam düşmanı suç kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sol Parti yetkilileri, 2020 yılına ilişkin verilerin henüz nihaî rakamlar olmadığını, önümüzdeki haftalarda kayıtlara geçmesi beklenen başka suçlar da olabileceği bilgisini verdi.
Sol Parti yetkilileri, 2020 yılına ilişkin verilerin henüz nihaî rakamlar olmadığını, önümüzdeki haftalarda kayıtlara geçmesi beklenen başka suçlar da olabileceği bilgisini verdi.

Almanya genelinde 2020 yılında Müslümanlara ve Müslüman kuruluşlara yönelik 900’den fazla saldırının kayıt altına alındığı açıklandı. Alman gazetesi Neuer Osnabrücker Zeitung’da yer alan habere göre geçen yıl ülke genelinde en az 901 İslam düşmanı suç kaydedildi. Alman İçişleri Bakanlığının Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırılan haberde, 2020 yılında Müslümanlara ve Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik saldırıların 2019 yılına kıyasla yüzde 2 artış kaydettiği belirtildi.

Fransa'da nefret salgını: Müslümanlara saldırı yüzde 53 arttı
DÜNYA
Fransa'da nefret salgını: Müslümanlara saldırı yüzde 53 arttı

Hollanda'da ilkokul öğrencileri için İslamofobik eğitim içeriği hazırlandı: Allah yazısının çöpe atılması istendi
DÜNYA
Hollanda'da ilkokul öğrencileri için İslamofobik eğitim içeriği hazırlandı: Allah yazısının çöpe atılması istendi

  • Bakanlığın verdiği bilgiye göre 2019 yılında Müslümanlara karşı 884 suç işlenmişti. Sol Parti yetkilileri, 2020 yılına ilişkin verilerin henüz nihaî rakamlar olmadığını, önümüzdeki haftalarda kayıtlara geçmesi beklenen başka suçlar da olabileceği bilgisini verdi. Saldırıların faillerinin ise çoğunlukla aşırı sağcılar olduğuna işaret edilen haberde, düzenlenen saldırılarda 48 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fransa'da Müslümanın ölümü de zor
DÜNYA
Fransa'da Müslümanın ölümü de zor

Saldırılardan fiziksel zarar gören kişi sayısının da 2019 yılındakinden fazla olduğu, ayrıca iki kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Bakanlığın verdiği yanıtta, 2020 yılında kayıtlara geçen 77 vakada camilerin hedef alınarak duvarlarına yazı yazıldığı ya da camiye zarar verildiği vurgulandı. Ayrıca Müslüman kuruluşlara tehdit mektupları gönderildiği, başörtülü kadınlara ya da dış görüntüsünden Müslüman olduğu anlaşılan erkeklere sokakta saldırılar düzenlendiği de belirtildi. Sol Parti’nin içişleri uzmanı Ulla Jelpke ise “Kayıtlara geçen bu eylemler sadece buzdağının görünen yüzü” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlara saldırılar fikir özgürlüğü parantezine alınarak görmezden geliniyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlara saldırılar fikir özgürlüğü parantezine alınarak görmezden geliniyor

Abone Ol Google News
Fırtına seriye bağladı

Fırtına seriye bağladı

​Trabzonspor ligde 5 haftadır kaybetmiyor.
2 bin kişiyle Diyarbakıra yürüyecek

2 bin kişiyle
Diyarbakır'a yürüyecek

Diyarbakır anneleri için 450 kilometre yürüyecekler.
İstanbulda çatılar uçtu

İstanbul'da
çatılar uçtu

​Meteoroloji fırtına uyarısı yapmıştı.
Böylesi ancak<br>belgesellerde olur

Böylesi ancak
belgesellerde olur

​Çürümüş ağaç kovuğundan çıkanlar şaşkına çevirdi.
Türkiye'den <br>AB mesajı

Türkiye'den
AB mesajı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü.
Vaka sayısında <br>korkutan yükselme

Vaka sayısında
korkutan yükselme

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Muharrem İnce'ye <br>'günaydın' diyorum

Muharrem İnce'ye
'günaydın' diyorum

​AK Partili Turan'dan dikkat çeken yorum.
Elon Musk Bitcoin'i uçurdu

Elon Musk Bitcoin'i uçurdu

​Bu kez de Tesla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı.
Görenler şaşkına dönüyor

Görenler şaşkına dönüyor

Bir tarafı kar kış diğer tarafı ise bahar bahçe.

Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti il kongrelerine sesleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.