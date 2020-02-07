Almanya'da akıllara durgunluk veren banka soygunu: ATM’yi hava uçurup paraları çaldılar

Spor

Ahmet Ağaoğlu: Irkçı saldırı insanlık ayıbıdır

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçeli oyuncu Emre Bölezoğlu’nun saha içerisinde Obi Mikel’e ırkçı bir cümle kullanmadığını ancak hakaret etiğini belirterek, sosyal medya üzerinden bordo-mavili futbolcu ve ailesine yapılan ırkçı saldırının insanlık ayıbı olduğunu söyledi.