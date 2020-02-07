Dünya Almanyada akıllara durgunluk veren banka soygunu ATMyi hava uçurup paraları çaldılar
AVRUPA

Almanya'da akıllara durgunluk veren banka soygunu: ATM’yi hava uçurup paraları çaldılar

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, hırsızlar bir bankanın ATM’sini havaya uçurup paraları çaldı.

Haber Merkezi İHA
Havaya uçurulan ATM.
Havaya uçurulan ATM.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, akıllara durgunluk veren bir banka soygunu yaşandı.

  • Hırsızlar bir bankanın ATM’sini havaya uçurarak paraları çaldı. ATM’nin patlaması sırasında alarm çaldı, polis ekipleri olay yerine geldi. Polis, siyah renkte bir aracın olay yerinden hızla kaçtığını görerek hırsızları takip etti, ancak yakalayamadı.

Paraları çalan hırsızlar yakalanamadı.

Yapılan açıklamada, bankadan yüklü para çalındığı bildirildi.

Son yıllarda Almanya’da bankalara yönelik soygunlarda artış gözlenirken, özellikle ATM’lerin havaya uçurulması dikkat çekiyor.

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