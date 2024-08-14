|
Dünya

Almanya'da askeri hava üssü kapatıldı: Sabotaj şüphesi var

Almanya'da Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nün, sabotaj şüphesiyle giriş çıkışlara bir süreliğine kapatıldığı bildirildi. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, izinsiz bir giriş sebebiyle kapatıldığını belirterek, "Sabotaj şüphesi de var" ifadesini kullandı.

19:58 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Almanya'da Köln-Wahn Askeri Hava Üssü sabotaj şüphesiyle bir süre kapatıldı.
Almanya'da Köln-Wahn Askeri Hava Üssü sabotaj şüphesiyle bir süre kapatıldı.
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, Berlin'de düzenlenen basın toplatasında, Kölln-Wahn üssünün izinsiz bir giriş sebebiyle kapatıldığını belirterek,
"Sabotaj şüphesi de var."
ifadesini kullandı.

Collatz, ilgili makamların olayı araştırdığını aktardı.

Alman Ordusu Sözcüsü Ulrich Fonrobert de Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada, bu gece su dağıtım tesisine giden alandaki çitte bir delik tespit edildiğini belirtti.

Fonrobert, fail ya da faillerin bulunabilmesi için üssün bir süre kapatıldığı ancak yoğun aramalara rağmen henüz bulunamadığı bilgisini paylaştı.

Üsse verilen suyun değerlerinde anormal bir artış görüldüğünü, kirletilmiş olabileceğini kaydeden Fonrobert, içme suyundan alınan numunelerin incelenmesine devam edildiğini, bu yüzden üsteki suyun kesildiğini söyledi.

Fonrobert, olayı ciddiye aldıklarını, güvenlik birimlerinin olayı açıklığa kavuşturması için çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Fonrobert, bir süre sonra üssün kapılarının tekrar açıldığını bildirdi.

Öte yandan, Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Geilenkirchen kentinde bulunan NATO üssü de sabotaj şüphesiyle kapatıldı.

Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde, Alman ordusunun birçok biriminin yanı sıra Alman hükümet üyelerinin ve üst düzey bürokratların seyahatlerinden sorumlu olan birim de yer alıyor.



#Almanya
#Köln-Wahn
#Sabotaj
13 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Muğla Fethiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi