Almanya'da askeri hava üssü kapatıldı: Sabotaj şüphesi var

Collatz, ilgili makamların olayı araştırdığını aktardı.
Alman Ordusu Sözcüsü Ulrich Fonrobert de Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada, bu gece su dağıtım tesisine giden alandaki çitte bir delik tespit edildiğini belirtti.
Üsse verilen suyun değerlerinde anormal bir artış görüldüğünü, kirletilmiş olabileceğini kaydeden Fonrobert, içme suyundan alınan numunelerin incelenmesine devam edildiğini, bu yüzden üsteki suyun kesildiğini söyledi.
Fonrobert, olayı ciddiye aldıklarını, güvenlik birimlerinin olayı açıklığa kavuşturması için çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.
Fonrobert, bir süre sonra üssün kapılarının tekrar açıldığını bildirdi.
Öte yandan, Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Geilenkirchen kentinde bulunan NATO üssü de sabotaj şüphesiyle kapatıldı.
Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde, Alman ordusunun birçok biriminin yanı sıra Alman hükümet üyelerinin ve üst düzey bürokratların seyahatlerinden sorumlu olan birim de yer alıyor.