Almanya’nın yeni bir seyahat uyarısı yayınladığı yönündeki iddialar asılsız çıktı

Almanya Dışişleri Bakanlığının 7 Ağustos Çarşamba günü yaptığı duyuru ile Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik uyarılarda bulunduğu iddialar asılsız çıktı.

Söz konusu duyuruda Alman Bakanlığın, özellikle sosyal medya paylaşımları ve siyasi etkinliklere katılım konusunda dikkatli olunması gerektiği; Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanma, çıkış yasağına tabi tutulma veya ülkeye girişinin engellenmesi gibi durumlarla karşılaşabileceği ileri sürülmüştü.

Türkiye'de muhalif medyada da parlatılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

"Türk yasalarına tabiidirler"

Alman makamlarının 7 Ağustos günü mevcut metinde teknik bir güncelleme yaparak “uluslararası uygulamaya uygun olarak, Almanya-Türkiye Çifte vatandaşlar Türkiye’de öncelikle Türk Vatandaşı olarak muamele görürler ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın Türk yasalarına tabiidirler” ifadesini eklediği öğrenildi.

Söz konusu güncellemenin Almanya’da kısa süre önce yasalaşan Çifte Vatandaşlık kanunu çerçevesinde yapıldığı bildirildi.







