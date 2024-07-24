|
Dünya

Almanya istihbaratında personel krizi: Yüzlerce pozisyon doldurulamadı

Almanya merkezli Bild gazetesi, Berlin Federal İstihbarat Servisi'nde (BND) yüzlerce boş pozisyonun hala doldurulamadığını yazdı.

10:50 - 24/07/2024 Çarşamba
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Bild gazetesinin yayınladığı verilere göre, Almanya'nın dış istihbarat servisi, önemli personel eksikliği nedeniyle Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'dan kaynaklanan tehditleri izlemekte zorluk çekiyor. Federal İstihbarat Servisi (BND), son yıllarda bir dizi skandalla sarsıldı.


2023 yazında, Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, kurumun Rusya'nın Ukrayna ile çatışmasındaki gelişmeleri ciddi şekilde yanlış değerlendirdiğini ve iki komşu arasında doğrudan bir askeri çatışmanın çıkma riskini doğru bir şekilde değerlendirmede başarısız olduğunu itiraf etti.


Çatışmaların başlamasından kısa bir süre önce Şubat 2022'de Kiev'i ziyaret eden BND Başkanı Bruno Kahl, diğer Alman diplomatlar ve istihbarat görevlileriyle birlikte zamanında tahliye olmayı başaramayınca, teşkilat yöneticilerini almak için bir ajan ekibi göndermek zorunda kaldı.


700 pozisyon doldurulamadı

Bild'e göre, Federal İstihbarat Servisi'ndeki (BND) toplam 7 bin 200 boş pozisyondan yaklaşık 700'ü hala doldurulmamış durumda. Kahl'ın ayrıca kurumunun boşlukları doldurmak için acilen yeni ekiplere ihtiyaç duyduğunu söylediği açıklandı.


Bild'e göre, iş stresi BND personelinin ortalama olarak Alman çalışanlardan iki kat daha fazla hasta raporu almasına neden oldu. Binden fazla istihbarat servisi personeli geçen yıl hastalık izni nedeniyle 30 günden fazla izin aldı.


30 günlük süre, çalışanların işten uzak kaldıkları süre boyunca tam maaşlarını almaya hak kazanamayacakları bir eşik anlamına geliyor. Bild'e göre istihbarat servisi boşlukları doldurmak için büyük bir reklam kampanyası başlattı.


Bu çabanın 10 binden fazla yeni başvuruyla sonuçlandığı bildirildi. Ancak gazete, bu gelişmenin yakın gelecekte ajansın sorunlarını hafifletmesinin pek olası olmadığını söyledi.


Rapora göre, hizmetin yeni bir başvuru sahibine ait tüm verileri işlemesi ortalama 13 ay sürüyor ve adayların yaklaşık yüzde 40'ı geçmiş kontrollerinde başarısız oluyor.

#Almanya
#İstihbarat
#Berlin Federal İstihbarat Servisi
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?