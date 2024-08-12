Almanya okulda katliam yapan terör devleti İsrail'e arka çıktı

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı çok sayıda ülke kınarken Almanya, "kendini savunma hakkı" olduğu gerekçesiyle terör devleti İsrail'in saldırısını savundu.

Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buechner, Berlin'de basına yaptığı açıklamada, Siyonist katil İsrail'in Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı değerlendirdi.

Buechner, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Sahadaki gerçeklik Hamas'ın okulları, hastaneleri ve anaokullarını komuta merkezi olarak kullanıp konuşlanmasını ve Gazze Şeridi halkını tamamen kendi iradeleri dışında kalkan olarak istismar etmesini de içermektedir. Bu da bu durumun üzücü bir gerçeğidir." ifadelerini kullandı.