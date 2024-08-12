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Dünya

Almanya okulda katliam yapan terör devleti İsrail'e arka çıktı

Terör devleti İsrail, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemiş ve en az 100 kişi hayatını kaybetmişti. Siyonist katillere dünyanın dört bir yanından tepki ve lanet yağarken, Almanya'dan destek geldi. Katillerin Avrupa'daki hamisi haline gelen Almanya, "kendini savunma hakkı" olduğu gerekçesiyle İsrail'in katliamını aklamaya çalıştı.

20:53 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:32 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buechner, terör devleti İsrail'in en az 100 kişiyi şehit ettiği saldırıya destek verdi.
Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buechner, terör devleti İsrail'in en az 100 kişiyi şehit ettiği saldırıya destek verdi.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı çok sayıda ülke kınarken Almanya, "kendini savunma hakkı" olduğu gerekçesiyle terör devleti İsrail'in saldırısını savundu.

Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buechner, Berlin'de basına yaptığı açıklamada, Siyonist katil İsrail'in Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı değerlendirdi.

İsrail'in 'komuta merkezi' yalanına sığındı

Buechner, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Sahadaki gerçeklik Hamas'ın okulları, hastaneleri ve anaokullarını komuta merkezi olarak kullanıp konuşlanmasını ve Gazze Şeridi halkını tamamen kendi iradeleri dışında kalkan olarak istismar etmesini de içermektedir. Bu da bu durumun üzücü bir gerçeğidir." ifadelerini kullandı.

Siyonist katillerden sivillerin sığındığı okulda katliam

İşgalci İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.



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