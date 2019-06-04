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AVRUPA

Almanya'da camiye saldırı: 3 pencerenin cami kırıldı

Almanya'nın Saksonya eyaletinin Dresden kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıda bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Polisin cami içinde yumruk büyüklüğünde 3 taş bulundu
AA
Polisin cami içinde yumruk büyüklüğünde 3 taş bulundu
Polisin cami içinde yumruk büyüklüğünde 3 taş bulundu
AA
Polisin cami içinde yumruk büyüklüğünde 3 taş bulundu

Almanya'da Dresden Fatih Cami Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Taşkın, yaptığı açıklamada, yerel saat ile 14.00'de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin camiye taş attıklarını belirterek, 3 pencerenin camının kırıldığını söyledi.

Taşkın, saldırı sırasında caminin içinde kimsenin bulunmadığını, imam ve çocuklarının caminin yanındaki lojmanda olduklarını aktardı. Taşkın, saldırıyı caminin karşısındaki pansiyonun sahibinin haber verdiğini ifade etti.

Olay yerine gelen polisin hala incelemeyi sürdürdüğünü belirten Taşkın, polis köpeğinin de görev yaptığını kaydetti.

Dresden Polis Sözcüsü Marko Laske de Alman basınına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin çevrede şüphelileri aradığını söyledi.

Teröristler bombalı saldırı gerçekleştirmişti

  • Polisin cami içinde yumruk büyüklüğünde 3 taş bulduğunu ifade eden Laske, kriminal polisin soruşturma başlattığını aktardı. Dresden Fatih Camisi'ne 3 yıl önce de bombalı saldırıda bulunulmuştu.
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