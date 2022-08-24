Dünya Almanyada demir yollarına enerji ayarı Önce kömür sonra yolcu
AVRUPA

Almanya'da demir yollarına enerji ayarı: Önce kömür sonra yolcu

Almanya çevreci politikalarını rafa kaldırdı. Ukrayna'daki Rus işgalinin ardından enerji kriziyle karşı karşıya kalan Berlin yönetimi, kömüre öncelik verme kararı aldı. Demir yollarındaki yeni planlamaya göre, kömür taşımacılığı, yolcu taşımacılığından öncelikli olacak.

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Almanyada demir yollarına enerji ayarı: Önce kömür sonra yolcu
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Berlin yönetimi, enerji krizine karşı demir yolu ağındaki yolcu trenleri yerine kömür trenlerine öncelik vermeyi planlıyor. Alman Welt gazetesinin haberine göre, bunun yolcu taşımacılığında bir kaosa yol açabileceği yorumları yapılıyor. Hükümetin, enerji krizini çözmek isterken bir ulaşım krizine sebep olmasından endişe ediliyor.

KAPASİTE YÜZDE 20'YE DÜŞTÜ

  • Almanya, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana doğal gaz arzını kısıtlaması nedeniyle bir enerji krizi korkusunu hissetmeye başladı. Batı yaptırımlarına yanıt olarak, Rus devlet gaz şirketi Gazprom, Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden Almanya'ya gönderilen gazı, normal kapasitenin yüzde 20'sine indirdi. Bunun üzerine kamu binalarının yanı sıra, yüzme havuzlarında ve spor komplekslerinde de sıcak su kesintisi uygulaması tartışıldı. Doğal gaz, Almanya'nın toplam enerji tüketiminin yüzde 27'sini oluşturuyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan önce Almanya'da tüketilen gazın yüzde 55'ini Rusya'dan ithal ettiği biliyor. Alman yetkililerin tüm bu veriler ışığında eksilen gazın yerini doldurabilmek için kömüre yöneldiği kaydediliyor.

AVRUPA KARA ELMASA DÖNDÜ

Brüksel merkezli Avrupa Kömür ve Linyit Birliği Genel Sekreteri Brian Ricketts, kömürün ton fiyatının 405 dolar seviyesinde olduğunu anımsatarak kömür fiyatlarının çok hızlı yükseldiğini belirtti. Ukrayna'daki krize değinen Ricketts, "Bu kış kriz nedeniyle pek çok Avrupa ülkesi daha fazla kömür yakmayı planlıyor" diye konuştu. Avrupa'da birçok ülkenin kömürden daha fazla elektrik üretim potansiyeli olduğunu vurgulayan Ricketts, bu ülkelerin kömür santrallerini tekrar açtıklarını veya santrallerinin faaliyet sürelerini uzattıklarını kaydetti.

ELEKTRİK FİYATLARI UÇTU

  • Tüm Avrupa'da enerji fiyatları oldukça yükselmiş durumda. Almanya'nın gösterge elektrik fiyatı ilk kez megavat saat başına 600 avroyu geçti. Tüm kıtaya bakıldığında 2023 teslimatlı elektriğin fiyatı yeni zamlarla birlikte son beş yılın mevsimsel ortalamasının 14 katına ulaşmış oldu. Otomotiv, havacılık ve elektrikli ev aletleri için silikon parçalar üreten Almanya merkezli BIW Isolierstoffe adlı şirketin CEO’su Ralf Stoffels daha önce "Alman ekonomisi kademeli olarak sanayisinde kayıp yaşayabilir” sözleriyle bazı sanayii kuruluşlarının ülke dışına çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

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