Almanya'da kara kış hazırlığı: Doğalgaz ithalatçısı Uniper'i de kamulaştırdı

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğalgaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürmüş ve eylül başında ise tamamen durdurmuştu. Pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonun ağustosta yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Rosneft Almanya’ya kayyum atandı

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, elektrik temininin kesintiye uğramamasını ve konutların ısınmasını garanti altına alabilmek için politikalar geliştirmeye çalışıyor.

Almanya, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya’ya kayyum atadı.

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Almanya, Uniper'in hisselerini de kamulaştırdı

Finlandiya merkezli Fortum'un Almanya'da faaliyet gösteren kolu Uniper tarafından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında 8 milyar euro sermaye artırımı yapılacağı belirtildi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada devlet tarafından yapılacak olan sermaye artırımının ve hisse alımlarının tamamlanmasının ardından, hükümetin Uniper'in yüzde 99 hissesine sahip olacağı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu paket "Uniper'i ve bu bağlamda şirketler için enerji arzını, belediyelere ait tesisleri ve tüketicileri güvence altına almak üzere açık bir mülkiyet yapılanması oluşturuyor." ifadesi yer aldı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise yaptığı açıklamada doğalgaz tüketicilerinden ek vergi alınması uygulamasına planlandığı gibi Ekim'den itibaren geçileceğini ifade etti. Ek vergi uygulaması, doğalgaz ithal eden şirketlerin Rusya'nın doğalgaz arzın azaltmasının ardından daha pahalı alternatifleri temin etmesine olanak sağlamayı hedefliyor.

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Almanya, Rusya'da da varlık sahibi olacak

Almanya, Finlandiya merkezli Fortum'un Uniper'deki hisselerini satın alarak ülkenin en büyük doğalgaz ithalatçısı Uniper'in kamulaştırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Almanya böylece doğalgaz ithalatçısı şirketin faaliyetlerini güvence altına almış ve faaliyetlerinin devamını sağlamış olacak.

Bir hükümet sözcüsü, Uniper'in kamulaştırılmasıyla Rusya'daki bazı varlıkların kontrolünün de Almanya'ya geçeceğini ve hükümetin bu varlıklar ile ne yapılacağı konusunu değerlendirdiğini ifade etti.

Sözcünün açıklamalarına göre, hükümet ayrıca kamulaştırma kapsamında kontrolüne geçen, nükleer enerji santrallerindeki hisselere ne olacağı konusunu da netleştirmeye çalışıyor.