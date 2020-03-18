Almanya'da koronavirüs raporu: 2-3 ay içinde 10 milyon kişiye bulaşabilir

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da salgının yayılmasının önüne geçilebilmesi ve bu sayede ülkenin sağlık sistemine aşırı yüklenilmemesi için her şeyin yapılması gerektiğini belirterek, hastanelerin artan hastalık vakalarında sorun yaşadığını vurguladı.

RKI, ülkedeki kliniklerin hızlı bir şekilde hazırlanması, tüm hastanelerin yoğun bakım kapasitelerini en az 2 katına çıkarması gerektiğini açıkladı.

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ALMAN ORDUSU DEVREYE GİRİYOR

Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, başkent Berlin'de bir fuar alanında Kovid-19 hastaları için 1.000 yatak kapasiteli ek bir hastane yapılacağını aktararak, hastanenin Alman ordusunun desteğiyle hayata geçirileceği bildirdi.

Diğer Avrupa ülkelerinin aldığı sıkı tedbirler karşısında baskı altında kalan Almanya'nın, federal sistemle yönetilmesinden dolayı virüs konusunda merkezi karar almakta zorlandığı belirtiliyor.

Şimdilik sokağa çıkma yasağının olmadığı ülkede, süpermarketlerde birçok ürün raflarının boş olması dikkati çekiyor.

"HERKESE YETECEK ÜRÜN VAR"

Tarım Bakanı Julia Klöckner ve Çiftçiler Birliği'nin, ülkede gıda arzında sorun olmadığını vurgulamasına karşın vatandaşlar, un, tuvalet kağıdı ve hijyenik ürünlerde stok yapmaya devam ediyor.

"Herkese yetecek kadar (ürün) var" diyen Klöckner, halkın gıda tedariki konusunda panik yapmaması gerektiğini vurguluyor.

Bu arada, hükümet yurt dışında mahsur kalan Almanları ülkeye getirmek için çalışmalar yapıyor.