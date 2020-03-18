Dünya Almanyada koronavirüs raporu 2-3 ay içinde 10 milyon kişiye bulaşabilir
AVRUPA

Almanya'da koronavirüs raporu: 2-3 ay içinde 10 milyon kişiye bulaşabilir

Almanya'da koronavirüs gibi salgın hastalıklar konusunda yetkili merci olan Robert Koch Enstitüsü, koronavirüsün ülke için oluşturduğu tehlikeyi 'orta' seviyeden 'yüksek risk' derecesine yükseltti. Önlem alınmaması halinde Almanya'da 10 milyon kişinin 2-3 ay içinde enfekte olabileceği vurgulanıyor.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da salgının yayılmasının önüne geçilebilmesi ve bu sayede ülkenin sağlık sistemine aşırı yüklenilmemesi için her şeyin yapılması gerektiğini belirterek, hastanelerin artan hastalık vakalarında sorun yaşadığını vurguladı.

RKI, ülkedeki kliniklerin hızlı bir şekilde hazırlanması, tüm hastanelerin yoğun bakım kapasitelerini en az 2 katına çıkarması gerektiğini açıkladı.

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ALMAN ORDUSU DEVREYE GİRİYOR

Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, başkent Berlin'de bir fuar alanında Kovid-19 hastaları için 1.000 yatak kapasiteli ek bir hastane yapılacağını aktararak, hastanenin Alman ordusunun desteğiyle hayata geçirileceği bildirdi.

  • Diğer Avrupa ülkelerinin aldığı sıkı tedbirler karşısında baskı altında kalan Almanya'nın, federal sistemle yönetilmesinden dolayı virüs konusunda merkezi karar almakta zorlandığı belirtiliyor.

Şimdilik sokağa çıkma yasağının olmadığı ülkede, süpermarketlerde birçok ürün raflarının boş olması dikkati çekiyor.

"HERKESE YETECEK ÜRÜN VAR"

Tarım Bakanı Julia Klöckner ve Çiftçiler Birliği'nin, ülkede gıda arzında sorun olmadığını vurgulamasına karşın vatandaşlar, un, tuvalet kağıdı ve hijyenik ürünlerde stok yapmaya devam ediyor.

"Herkese yetecek kadar (ürün) var" diyen Klöckner, halkın gıda tedariki konusunda panik yapmaması gerektiğini vurguluyor.

Bu arada, hükümet yurt dışında mahsur kalan Almanları ülkeye getirmek için çalışmalar yapıyor.

Merkel’den, Türkçe alt yazılı korona virüsü mesajı
OYNAT 00:00
Merkel’den, Türkçe alt yazılı korona virüsü mesajı
Almanya Başbakanlık ofisi, Başbakan Angela Merkel'in Korona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarının yer aldığı Türkçe alt yazılı bir video yayınladı. Merkel, “Bizim gibi aynı durumda olan bir çok ülke var, hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenle bu virüse pandemi diyoruz. Söz konusu olan virüs, yeni bir tür. İlacı yok ve aşısı da yok. Bu nedenden ötürü, sağlık sistemlerimizde aşırı yük oluşmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor. Bu da, sosyal ilişkilerimizi mümkün oldukça her türlü alanda kısıtlamamız gerektiği anlamına geliyor' dedi. Almanya'da Koronavirüslü vaka saysının 5 bin 813'e, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin saysının ise 13'e yükseldiği belirtildi.


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