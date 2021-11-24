Dünya Almanyada Merkel dönemi resmen bitti Yeni koalisyon kuruldu
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Almanya'da Merkel dönemi resmen bitti: Yeni koalisyon kuruldu

Almanya'da gerçekleştirilen seçimlerde sekiz hafta geçmesine rağmen henüz hükümet kurulamadı. SDP ve FDP arasında hükümet kurulması yönünde uzlaşı sağlanırken kurulacak koalisyon modelinin "trafik lambası" olarak isimlendirildiği belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyada Merkel dönemi resmen bitti: Yeni koalisyon kuruldu
Almanya'da ​Merkel dönemi resmen bitti: Yeni koalisyon kuruldu

Almanya’da 26 Eylül’de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından beklenen karar açıklandı.

SPD, FDP ve Yeşiller’in koalisyon görüşmeleri sona erdi ve bugün koalisyon protokolü duyuruldu

  • Protokolü açıklayan Olaf Scholz, 5 Aralık’ta yeni kabineyi açıklayarak başbakan olarak göreve başlayacak.

MERKEL’İN GÖREVİ BİTTİ

Koalisyon görüşmeleri sonrası Almanya’da Yeşiller Partisi’nden başbakan adayı olan Annalena Baerbock’un Dışişleri Bakanı, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck’in Başbakan Yardımcısı, FDP Başkanı Christian Lindner’in Ekonomi Bakanı ve SDP’den Christine Lambrecht’in İçişleri Bakanı olması bekleniyor.

  • 15 yılı aşkın bir süredir Başbakanlık görevini sürdüren Angela Merkel’in görevi de resmen sona erdi.

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