Almanya'da sağlık çalışanlarından 'geçinemiyoruz' eylemi

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklara karşı ekonomik güvenliği sağlamak amacıyla yakın işbirliği yapma kararı aldı. Yarı iletken, çip ve batarya gibi stratejik alanlarda nüfuzu artırmayı istediklerini belirten Kişida, bu yönde gerekli adımların atılacağını ve dayanıklı tedarik zincirlerinin kurulmasına yönelik tecrübe paylaşımında kaçınılmayacağını belirtti.