Almanya'da sağlık çalışanlarından 'geçinemiyoruz' eylemi

Birçok eyalette başlayan eylemde, üzerinde taleplerinin yazılı olduğu döviz ve pankartlar da yer aldı.
Almanya'daki hastanelerde çalışan sağlık çalışanları, ücretlerinin artırılması talebiyle iş bırakma eylemi için sokaklara döküldü.Birçok eyalette başlayan eylemde, üzerinde taleplerinin yazılı olduğu döviz ve pankartlar da yer aldı.
Fiyatların ciddi oranda artması nedeniyle sağlık çalışanlarının "Geçinemiyoruz" sloganlarıyla yürüdüğü ülkede, mali krizin diğer sektörlere de vurması bekleniyor.
İki gündür devam eden grevle birlikte işverenler üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen grup, yüzde 10,5 ücret artışı talep ediyor.
İşverenler ise 2 yıl için toplam yüzde 5 oranında ücret artışı teklif etmişti.
- Benzer bir grev de havalimanı çalışanları tarafından düzenlenmişti. Eylem nedeniyle havalimanlarındaki 583 uçuşun iptal edildiği, 76 binden fazla yolcuyu etkilediği açıklanmıştı.