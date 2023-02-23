Almanya'da yangında yaralanan Türk futbolcudan aylar sonra acı haber geldi

Nallıhanlı madenciler, depremde yıkılan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki apartmanın enkazından 248'inci saatte çıkarttıkları 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu. Madenci ekibinin lideri Serdar Erman Kütükçü, " İlk Aleyna'nın ayaklarını gördük. O andan sonra Aleyna'nın yanına koştuk, ambulansı çağırdık. İşte o tarifsiz mutluluk, keyif ve gurur halen bizde devam ediyor." dedi.