Sınırlama getirildi: İngiltere'de sebze ve meyve krizi

Hatay'da saat 18.53 itibarıyla 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Defne olan depremin derinliğini 9,76 km olarak açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil" dedi.