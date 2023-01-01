Almanya'dan BM'ye reform çağrısı: Çok kutuplu dünya yeterince yansıtılmıyor

"Şimdiye kadar bunu yeterince yapmıyor. Bu hiçbir yerde Güvenlik Konseyi'nin yapısında olduğu kadar belirgin değildir. Bu nedenle, daimi üyelerden üçü de dahil olmak üzere giderek daha fazla ortağın reform konusunda ilerlemeye istekli olduklarını beyan etmelerinden memnuniyet duyuyorum."