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Dünya

Almanya'dan BM'ye reform çağrısı: Çok kutuplu dünya yeterince yansıtılmıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çok kutuplu dünyayı yeterince yansıtmadığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletlerde (BM) reform yapılmasını istedi. Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın BM'de daha fazla ağırlık kazanması gerektiğini kaydeden Scholz, "Sonuçta Güvenlik Konseyi'nin reform edilmesi hakkında karar vermek Genel Kurul'un elindedir." dedi.

10:54 . 20/09/2023 Wednesday
AA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz BM Genel Kurulu'nda konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz BM Genel Kurulu'nda konuştu.

Scholz, BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'nin "statükoya yapışmaması ve geleceğin zorluklarına yönelmesi" gerektiğini belirtti.

Geleceğin konuları arasında BM'nin çok kutuplu dünya gerçeğini nasıl yansıtması gerektiğinin de bulunduğunu aktaran Scholz,
"Şimdiye kadar bunu yeterince yapmıyor. Bu hiçbir yerde Güvenlik Konseyi'nin yapısında olduğu kadar belirgin değildir. Bu nedenle, daimi üyelerden üçü de dahil olmak üzere giderek daha fazla ortağın reform konusunda ilerlemeye istekli olduklarını beyan etmelerinden memnuniyet duyuyorum."
dedi.
  • Scholz, BM'de Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın daha fazla ağırlık kazanması gerektiğini kaydederek "Sonuçta Güvenlik Konseyi'nin reform edilmesi hakkında karar vermek Genel Kurul'un elindedir." ifadesini kullandı.

Almanya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyesi olarak bu konuda sorumluluk üstenmek istediğini dile getiren Scholz, 2027-2028 dönemi için Almanya'nın adaylığının desteklenmesini talep etti.

Başbakan Scholz, 50 yıl öncesine göre bugün dünyada iki değil çok sayıda güç merkezinin bulunduğunu ifade ederek
"Çok kutupluluk yeni bir düzen değil. Küçük ülkelerin büyük ülkelerin arka bahçesi olduğunu düşünenler yanılıyor."
dedi.

BM'nin, 21. yüzyılın çok kutuplu dünyasında "revizyonizme ve emperyalizme" yer olmadığını göstermesi gerektiğini belirten Scholz, şiddetin siyasetin aracı olarak kullanılmasının kınanmasını ve ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesini istedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Scholz, savaştan dolayı sadece Ukraynalıların acı çekmediğini, tüm insanların enflasyondan, artan borçlardan, gübre kıtlığından, açlıktan, artan yoksulluktan da etkilendiğine dikkati çekti.

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in bu savaşı bir emirle bitirebileceğini söyledi.

Barış arayışlarına destek veren Scholz, "Aynı zamanda, sadece isminde barış olan sahte çözümlere karşı da dikkatli olmalıyız. Çünkü özgürlük olmadan barış baskı demektir. Adalet olmadan barışa dikta denir. Bunu Moskova'da anlamalı. Unutmayalım bu savaşın sorumlusu Rusya'dır." şeklinde konuştu.

Geleceğin konuları arasında iklim değişikliğiyle mücadelenin de yer aldığını anımsatan Scholz, özellikle sanayileşmiş ülkelerin iklim krizine karşı mücadelede sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Scholz, herkesin iklim hedeflerine ulaşmak için çaba sarf etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

#Olaf Scholz
#Almanya Başbakanı
#BM
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