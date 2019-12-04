Dünya Almanyadan iki Rus diplomat hakkında sınır dışı kararı
AVRUPA

Almanya'dan iki Rus diplomat hakkında sınır dışı kararı

Alman hükümeti, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbarat elemanı olarak çalışan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Alman makamları, kararın 23 Ağustos'ta Berlin'de işlenen Tornike K. cinayetinin aydınlatılmasında Rus makamlarının iş birliği yapmadığı gerekçesiyle alındığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.
Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanın "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiği belirtildi.

  • Açıklamada, bu adımın, 23 Ağustos'ta Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda işlenen Tornike K. cinayetinin aydınlatılmasında Rus makamlarının iş birliği yapmadığı gerekçesiyle atıldığı ifade edildi.

Rus tarafına cinayetin aydınlatılmasına katkı sağlaması çağrısında bulunulan açıklamada, Alman hükümetinin soruşturma çerçevesinde başka adımlar atma hakkını saklı tuttuğuna dikkat çekildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, "persona non grata" ilan edilen iki diplomatın 7 gün içinde Almanya'yı terk etmeleri gerekiyor.

  • Öte yandan Federal Başsavcılık, Rus ve Gürcistan vatandaşlığına sahip olan Tornike K. cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, cinayetin Rusya Federasyonu veya Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan kurumlarının talimatıyla işlendiğine ilişkin emarelerin bulunduğu ifade edildi.

  • Tornike K. 23 Ağustos'ta Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah da ele geçirilmişti.
Alman basınında Tornike K'nin birçok isim kullandığı belirtilerek öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edildi.

Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

NATO Zirvesi başladı: Baltık Planı ve NATO-Rusya ilişkileri ele alınacak
DÜNYA
NATO Zirvesi başladı: Baltık Planı ve NATO-Rusya ilişkileri ele alınacak
Cerenin katil zanlısı yakalandı

Ceren'in katil zanlısı yakalandı

​Dün geceden beri takip edilen zanlı, bir polisi bıçakladı.
Trumptan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

​“NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor”.
ErdoğanTrump ile görüştü

Erdoğan
Trump ile görüştü

​NATO Liderler Zirvesi kapsamında görüşmeler yapılıyor.
Oyunlarını engelledik

Oyunlarını engelledik

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Libya açıklaması.
Türkiye'yi<br>saran tehlike

Türkiye'yi
saran tehlike

10 yılda istila etti, en büyük sorunlardan biri olacak.
Kimlikler<br>başörtülü olacak

Kimlikler
başörtülü olacak

​Ukrayna'da bütün resmi belgelerde görülecek.

Rasulayn'da bombalı saldırı

Rasulayn'da bombalı saldırı

​YPG/PKK'nın bombalı araç saldırısında 2 sivil öldü.
Hepsini parçalamışlar

Hepsini parçalamışlar

​Marmara'da deprem araştırmasına trol darbesi.
Terör<br>hepimiz için bir tehdit

Terör
hepimiz için bir tehdit

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı.
Şule Çet <br>davasında karar çıktı

Şule Çet
davasında karar çıktı

Sanıklardan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın cezası belli oldu.
Satılmıyor çürüyor

Satılmıyor çürüyor

Hem mal sahibi hem devlet zarar ediyor.
Çin'den <br>ABD'ye tepki

Çin'den
ABD'ye tepki

Uygur Türkleri tasarısını içişlerine karışmak olduğunu iddia etti.
6 puan yeter

6 puan yeter

​​Şenol Güneş, EURO 2020 grubumuzu değerlendirdi.
İstanbul'da <br>faciadan dönüldü

İstanbul'da
faciadan dönüldü

Arnavutköy'de yolcu minibüsü alev alev yandı.
Aile sayısı 58 oldu

Aile sayısı 58 oldu

​12 yaşında kaçırılan kızı için evlat nöbetine başladı.
Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz

Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz

Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'ndaki YPG şartını konuştu.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi
Gündem

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, F Tipi Cezaevi'nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunu ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir" denildi.
Esenler’deki millet bahçesinde açılan parkurda çıplak ayakla yürünüyor
Gündem

Esenler’deki millet bahçesinde açılan parkurda çıplak ayakla yürünüyor

Esenler Belediye Başkanı Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde açılan ve çıplak ayakla yürünen ‘Şifa Bahçesi’nde ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. Beraberinde bulunan ekip ile çıplak ayakla ilk yürüyüşü gerçekleştiren Başkan Göksu, “Burası Türkiye’nin ilk ayakkabısız girilen parkıdır. Burası sağlık ve terapi için de çok önemli bir mekan. Değişik kumlardan ve materyallerden yürüyüş parkuru var. Burada yürüdüğünüz zaman terapi yaptığı için bir şifa kaynağı olarak görünüyor” dedi.
İletişim Başkanlığından Erdoğan’ın veto kararına ilişkin açıklama: İnsan sağlığı ve çevrenin korunması devletin başta gelen Anayasal ödevidir
Gündem

İletişim Başkanlığından Erdoğan’ın veto kararına ilişkin açıklama: İnsan sağlığı ve çevrenin korunması devletin başta gelen Anayasal ödevidir

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği 'Termik santrallere filtre' kararına ilişkin gerekçelerinden bahsedilen bir açıklama yayımladı. İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasının devletin başta gelen Anayasal ödevi olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Enerji zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir" denildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.