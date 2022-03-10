Almanya'dan insanlık dışı muamele: Rus ve Belarus vatandaşları ölüme terk ediliyor

Almanya'nin Münih kentinde bir klinik, Rus ve Belarus vatandaşlarını tedavi etmeyeceklerini açıkladı. Ayrıca açıklama öncesi tıbbi operasyon için randevu almış ya da yatışı yapılmış Rus ve Belarus vatandaşı olan hastalarında tedavilerinin ve operasyonlarının yapılmayacağı kaydedildi.

Açıklamanın sonunda sözde dayanışmanın Ukrayna halkı ile olduğu ve eylemlerinin Rus ordusunun sözde işgalinin sonuçları olduğu belirtildi.

Orkestra şefinin görevine son verilmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dostu ve destekçisi olduğu bilinen dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev'e Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter tarafından, Putin'in saldırısını kınaması için 24 saat süre verilmişti. Şefin görevine daha sonra son verilmişti.

DÜNYA Putin'in arkadaşı ünlü orkestra şefine 24 saat süre: 'Kına yoksa kovulursun'

Dostoyevski dersi iptal

İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Paula Nori isimli yazarın Dostoyevski üzerine vereceği dersi iptal etti. Üniversite iptal gerekçesini "tartışmalardan kaçınalım" sözleriyle açıkladı.

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