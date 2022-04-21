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Dünya Almanyadan Ukraynaya tedarik edilecek silah sayısı azaltıldı
AVRUPA

Almanya'dan Ukrayna'ya tedarik edilecek silah sayısı azaltıldı

Almanya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, Berlin yönetiminin bu ülkeye sağladığı silah sevkiyatına yansıdı. Ülkedeki Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilebilecek silahların listesini yarı yarıya azalttı.

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Haber Merkezi Diğer
​Almanyadan Ukraynaya tedarik edilecek silah sayısı azaltıldı
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, birçok dünya lideri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i ziyaret etti.

Rusya'ya ambargolar konusunda Almanya'dan yeterli adımı atmadığını düşünen Kiev yönetimi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e ise ziyaret izni verdi.

Almanya ile Ukrayna arasında gerilim

Ukrayna ile dayanışma göstermek amacıyla Kiev'e gitmek istediğini belirten Steinmeier, yaşadığı süreci "Bunun için hazırdım. Ama açıkçası, kabul etmeliyim ki, Kiev istemedi." diyerek özetledi.

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Tedarik edilecek silah listesinde düzenleme

Almanya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, Berlin yönetiminin bu ülkeye sağladığı silah sevkiyatına yansıdı.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilebilecek silahların listesini 48'den 24'e indirdi.

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Kötü sürpriz: Ukrayna'nın istek listesi küçültüldü

  • Haberde, "Alman endüstrisinin ne sunmaya istekli biliniyordu, ancak başbakan (Olaf Scholz) maliyetleri düşürdü. Şansölye Scholz, Ukrayna'nın Putin'in saldırısına karşı kendini savunmak için şimdi 1 milyar euro ile Almanya'da silah alışveriş turuna çıkabileceğini söyledi." denildi.
  • Ayrıca Kiev ile birlikte oluşturulan bir “sanayi listesi”nin var olduğu, "kötü sürprizin ise söz konusu listenin Ukrayna'nın tüm temel isteklerini içerecek şekilde küçültüldüğü" kaydedildi.

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