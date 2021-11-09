Almanya'nın hedefi yine Türkiye: Polonya sınırındaki göçmen krizinden Türkiye'yi sorumlu tuttular

Litvanya, önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar 500 kilometre boyunca uzanan duvarı inşa etmek için 152 milyon euro kaynak ayırdı. Duvar, yanında 3 metre yüksekliğinde bir sarmal jiletli tel yığını ve video gözetim ekipmanı ile tamamlanacak. Öte yandan, Ağustos ayından önce bu yıl Belarus'tan 4 binden fazla göçmen Litvanya'ya girdi. Litvanya Sınır Muhafızları Servisi, Ekim ayında girmeye çalışan 2 bin 300'ü de dahil olmak üzere, o zamandan beri 5 bin 600'den fazla göçmenin ülkeye girmesinin engellendiğini açıkladı.<br><br><br><br>