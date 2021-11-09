Dünya Almanyanın hedefi yine Türkiye Polonya sınırındaki göçmen krizinden Türkiyeyi sorumlu tuttular
AVRUPA

Almanya'nın hedefi yine Türkiye: Polonya sınırındaki göçmen krizinden Türkiye'yi sorumlu tuttular

Avrupa'da yeniden ortaya çıkan göçmen akını sonrasında Alman basını, yaşananlar nedeniyle Türkiye'yi suçlamaya kalktı. Göçmenlere yer verilen haberin fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyanın hedefi yine Türkiye: Polonya sınırındaki göçmen krizinden Türkiyeyi sorumlu tuttular
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Polonya ile Belarus arasındaki sınırda göçmen hareketliliği yaşanıyor. Binlerce göçmenin Polonya'ya, buradan da Almanya'ya geçmek istemesiyle başlayan gerilim, Avrupa'da hızla yayılıyor.

"ERDOĞAN ALMANYA'YA MÜLTECİ GÖNDERİYOR"

Almanya'dan gelen açıklamalarda, 2015 yılında yaşananlara benzer bir göçmen krizinden endişe edilirken, Bild'in krizin sorumlusu olarak Türkiye'yi göstermeye çalışması dikkat çekti. Göçmenlere yer verilen haberin fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı. "Güvenlik çevrelerine" dayandırılan haberde, iki lidere işaret edilerek, "Belarus üzerinden hedefli bir şekilde Almanya'ya mülteci gönderiyorlar." denildi.

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GÖÇMENLER UÇUŞ PLANINI KULLANIYOR"

Son altı haftada 6 binden fazla göçmenin Belarus üzerinden Almanya'ya geçtiği belirtilirken, söz konusu kişilerin "Erdoğan ve Putin tarafından desteklenen uçuş planını kullandığı" şeklinde sıradışı iddia ortaya atıldı.

BILD'İN AKILALMAZ HABERİ

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarına misilleme olarak göçmenleri AB ülkelerine doğru ittiği kaydedildi. Lukaşenko'nun AB'ye yönelik hamlesinin "Erdoğan ve Putin tarafından desteklendiği" savunuldu.

Avrupa'nın ilk göçmen duvarı inşa edilmeye başladı: 500 kilometre boyunca uzanacak
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Litvanya, Orta Doğu ve diğer bölgelerden gelen göçmenlerin bu yıl Beyaz Rusya'dan girmeye başlamasının ardından sınırına çelik duvar örmeye başladı. <br><br>
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Bununla birlikte, Avrupa Birliği (AB) Belarus’u, göçmenleri bloğa baskı yapmanın bir yolu olarak, toprakları üzerinden AB ülkeleri olan Polonya, Litvanya ve Letonya'ya girmeye teşvik etmekle suçladı. Belarus ise bu iddiayı defalarca reddetti, ancak Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, AB yaptırımları kaynakları tükettiğinden ülkesinin artık göçmenleri durdurmayacağını söyledi.<br><br><br><br>
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Ardından, üç AB ülkesi de göçmenleri durdurmak için sınıra jiletli teller yerleştirdi. Geçen hafta Litvanya, 3.4 metrelik yüksek çelik çitin ilk uzantılarını 0,6 metre jiletli tel ile örtmeye başladı.<br><br>
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Güney Litvanya'daki sınır muhafızı Virgilijus Raugale, \"Muhtemelen tamamen aşılmaz bir engel inşa etmek imkansız, bu yüzden bu engelin de geçileceğini düşünüyorum. Fakat göçmenlerin bu duvarı aşması uzun zaman alacak ve gerekli zaman içinde tepki verebileceğiz\" diye konuştu.<br><br>
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Litvanya, önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar 500 kilometre boyunca uzanan duvarı inşa etmek için 152 milyon euro kaynak ayırdı. Duvar, yanında 3 metre yüksekliğinde bir sarmal jiletli tel yığını ve video gözetim ekipmanı ile tamamlanacak. Öte yandan, Ağustos ayından önce bu yıl Belarus'tan 4 binden fazla göçmen Litvanya'ya girdi. Litvanya Sınır Muhafızları Servisi, Ekim ayında girmeye çalışan 2 bin 300'ü de dahil olmak üzere, o zamandan beri 5 bin 600'den fazla göçmenin ülkeye girmesinin engellendiğini açıkladı.<br><br><br><br>
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Bu arada Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus askerlerinin sınırın hemen ötesindeki Polonya birliklerine ateş açmakla tehdit ettiğini ve bunun ortak sınırlardaki göçmenler üzerindeki bir krizi tırmandırma girişimi olduğunu öne sürdü.<br><br>
Avrupa'nın ilk göçmen duvarı inşa edilmeye başladı: 500 kilometre boyunca uzanacak
AB ülkesi Litvanya, Trump dönemi ABD'sindeki benzer bir göçmen duvarı inşa etmeye başladı. Son 3 ay içinde Belarus üzerinden 5 bini aşkın Orta Doğulu ve Afrikalı göçmenin ülkeye girmeye çalıştığını aktaran Litvanyalı yetkililer, sınırlarda 3,5 metre yükseliğinde bir jiletli çelik tel örmeye başladı. 500 kilometre boyunca uzanacak olan duvarın gelecek Eylül ayında tamamlanacağı bildirildi.


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