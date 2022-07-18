Almanya'yı enerji korkusu sardı: Tasarruf çağrıları peş peşe geliyor

Rusya'nın Avrupa'da birçok ülkeye gaz akışını azaltması ya da tamamen kesmesi, kıtada kış mevsimi öncesi endişelere yol açtı. Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gaz akışının sağlandığı Almanya'da şimdiden soğuk geçecek aylara ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Başbakan Scholz'dan halka çağrı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede Rusya Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizini ele aldı. Alman halkına da seslenerek "Önümüzdeki aylarda hepimiz; sanayi, haneler, kasabalar ve topluluklar ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi." çağrısında bulundu.

Almanya'da gaz krizi zirvesi

Almanya basınından Bild, ülkede gaz krizinin ele alındığı gizli bir zirvenin düzenlendiğini yazdı. Federal hükümetin, kış mevsiminde Almanya'da bölgesel acil durumlar beklediği belirtilerek, Almanya'nın bundan sonraki kış aylarında da Rus gazına bağımlı olacağı ve bunun, gaz sorununun 2024'e kadar devam edeceği anlamına geldiğine dikkat çekildi.

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Berlin'in gözü Rus gazında

Berlin yönetimi, Rusya'nın bakımdan sonra Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gaz tedarikini tamamen yeniden başlatmayacağını ve bunun için yeni "mazeretler" üreteceğini düşünüyor. Rusya'nın, söz konusu hat yoluyla gaz arzını yüzde 1 ila 40 oranında artırması halinde, Almanya'nın önümüzdeki kışı gaz sıkıntısı çekmeden geçireceği ifade edilirken, Moskova'nın bunu yapma ihtimalinin ise düşük olduğu aktarıldı.

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Şirketler kesintiye hazırlanıyor

Ülkede gaz fiyatlarının 2-3 katına çıkmasının beklendiği, devletin maliyet artışını tam anlamıyla karşılayamayacağı, bunun sonucunda da Alman vatandaşların pahalılıkla karşılaşacağı kaydedildi.

"Almanya doğalgaz sıkıntısı çekiyor." diyen ARD televizyonu, ülkedeki şirketlerin gaz tedarikiyle ilgili kesintiye hazırlandığını duyurdu.

Alman Sanayiciler Federasyonu (BDI), olası gaz kıtlığının sonucu olarak üretimde yaşanabilecek düşüşler konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Siyaset ve iş dünyası, yaz aylarını gaz tasarrufu yapmak ve depolama tanklarını yaklaşan ısıtma mevsiminden önce doldurmak için kullanmalı." denildi.

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"Her metreküp gaz önemli"

Ayrıca, "Gerilimli durumda, kazanılan her gün ve tasarruf edilen her metreküp gaz önemli." vurgusu yapıldı. Özellikle alüminyum endüstrisinin gelişmeleri endişeyle takip ettiği, gaz tedarikinin söz konusu endüstri ve üretim süreçleri için temel öneme sahip olduğu notuna yer verildi.

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"Şirketlerin yarısında üretim durma noktasına gelir"

Alman alüminyum endüstrisindeki 10 şirketten 9'unun, kısa vadede başka bir enerji kaynağına geçemeyeceği belirtiliyor. Haberde, "Gaz arzı yüzde 30'a kadar kesilirse, şirketlerin yarısında üretim durma noktasına gelir." denildi.

Alternatif ısıtıcılar gündemde

Die Welt'te yer alan haberde de "gaz krizi, kış mevsiminin soğuğu ve maliyet şokunun" Almanları şimdiden yeni arayışlara ittiğine vurgu yapıldı. Birçok Alman vatandaşının fanlı ısıtıcılar, radyant ısıtıcılar ya da yağlı radyatörlerden satın aldığı ifade edildi.

"Almanlar şimdiden kara kışı düşünüyor"

Haberde, "Dışarısı 30 derece ama Almanlar şimdiden kara kışı düşünüyor." ifadesi kullanıldı.

Artan enerji maliyetleri ve kış mevsimi için daha fazla endişe duyulduğu, bu yüzden ısıtma alternatifleriyle ilgili araştırmalar yapıldığı bilgisi paylaşıldı.