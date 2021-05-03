Almanya'yı karıştıran iddia: Emekli askerler Merkel'i devirmeye çalışıyor

Almanya’da binlerce emekli askerin Telegram uygulaması üzerinden bir araya gelerek Berlin’de ayaklanma ve darbe planladıkları iddia edildi. Haber önce Berlin’de yayınlanan Der Tagesspiegel gazetesinde çıktı, ardından güvenlik birimlerince doğrulandı.

Hükümete sızmayı planlıyorlar

Habere göre, “Emekli ve Eski Askerler Grubu” adı altında bir araya gelen yaklaşık 13 bin emekli ve eski askerin, koronavirüs salgını kapsamında Merkel hükümeti tarafından alınan karantina kurallarını eleştiren veya salgının varlığını inkar eden hareketin içine sızmayı, Berlin’de düzenlenen gösteri ve mitinglerde olay çıkartıp, devlet kurumlarına yönelik saldırılar düzenlenme planları konusunda iletişim içerisinde olduğu öne sürüldü.

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"Hollanda'yı örnek alıyorlar"

Güvenlik kaynakları bu gruba, Almanya’nın 1937’deki sınırlarını yeniden inşa etmeyi hedefleyen monarşist-aşırı sağcı grupla ilişkili kişilerin de üye olduğunu belirtti. Uzmanlara göre, üyeler Hollanda’daki benzer bir oluşumu kendilerine örnek alıyor.

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DÜNYA Fransa’da bildirici askerlere ağır yaptırım

Hollanda’da geçen ocak ayında salgın önlemlerine karşı düzenlenen gösterilerde çatışmalar yaşanmıştı. Haberde, geçen hafta Fransa’da emekli askerlerin imzaladığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ülkede iç savaş uyarısının yapıldığı ortak çağrı metni tartışması da hatırlatıldı.

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