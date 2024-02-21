Alport Konakri: Kapasite geliştirme okulunda 11 otomobil tamircisi ve elektrikçi eğitim görecek

Lansman töreni, Gine'nin Ratoma şehrinde bulunan Hamdanlaye'de bulunan otomotiv ve mekanik teknikler geliştirme merkezinde gerçekleşti. Alport-Konakri firması ve CEPERTAM yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Alport Konakri Eğitim Departmanı Müdürü Seval Ercan, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu eğitim çalıştayının amacının çalışanları eğiterek onları daha verimli ve rekabetçi hale getirmeyi amaçladığını belirtti.









'Amacımız çalışanlarımızın iyi eğitilmesini ve böylece daha rekabetçi olmalarını sağlamak'





Seval, ''Çalışanlarımızın eğitimi için CEPERTAM ile ortaklık kurduk. İşte bu bilinçle, tamirci ve elektrikçilerimize yönelik bu büyük eğitimi 28 gün süreyle düzenledik. Eğitimin amacı bilgi birikimini pekiştirmektir. Çünkü zaten bilgi birikimine sahip oldukları doğru, ancak biz bu bilgi birikimini pekiştirmek, onlara motivasyon vermek, işyerlerindeki yeteneklerini güçlendirmek ve ardından profesyonel kariyerleri için onlara daha fazlasını vermek istiyoruz" dedi. Diğer bölümler için de bu tür eğitimler planlanmaktadır'' ifadelerini kullandı.





Alport Konakri Eğitim Departmanı Müdürü Seval Ercan.





Ayrıca Ercan, ''Bundan sonra birçok eğitim programımız var. Asistanlık, sekreterlik ve arşivcilik eğitimlerimiz var, ayrıca tehlikeli maddeler ve daha birçok alanda eğitimlerimiz var. Amacımız çalışanlarımızın iyi eğitilmesini ve böylece daha rekabetçi olmalarını sağlamak” dedi.





Alport-Konakri İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Geleri.





'Bu eğitim çalıştayı sadece çalışanlarımızın kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda şirketimizin kapasitesini de artıracak'





Konuşma yapan Alport-Konakri İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Geleri, bu eğitim çalıştayının, Alport Konakri çalışanlarını şirketin beklentilerini karşılayacak şekilde eğitmeyi amaçlayan, yönetimi tarafından başlatılan geniş bir programın parçası olduğunu belirtti. Bugünkü temel amacımız çalışanlarımızın kapasitelerini beklentilerimizi karşılayacak şekilde artırmaktır. Bu nedenle bu eğitim çalıştayını başlattık. Dolayısıyla bu eğitim çalıştayı sadece çalışanlarımızın kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda şirketimizin kapasitesini de artıracak” dedi.





CEPERTAM Direktörü Saa Joseph Kamano.





'Merkezimizin bu eğitim çalıştayına ev sahipliği yapması gurur kaynağıdır'





CEPERTAM Direktörü Saa Joseph Kamano ise, bu 28 gün boyunca ele alınacak farklı temalara dönmeden önce, Alport Conakry şirketine bu eğitim çalıştayına ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.





Kamano, ''Merkezimizin bu eğitim çalıştayına ev sahipliği yapması gurur kaynağıdır. Bu başlangıç ​​için Alport firmasına teşekkür ediyoruz çünkü eğitimden ilk yararlanan firmalardan biri oldu. 28 gün boyunca önce mekanik üzerinde çalışıyorlar ve genel olarak durum böyle. Daha sonra pnömatik ve hidrolik üzerinde çalışıyorlar ve son olarak otomobil elektroniği elektriği üzerinde çalışıyorlar. İyi bir tamirci, iyi bir elektronik teknisyeni, aracın mekaniğini ilgilendiren her şeyi bilmelidir. Bundan sonra pnömoniye müdahale edebilmek için pnömatik sistemlerin nerede bulunduğunu bilmeniz ve bu pnömatik sistemlerin mekanikte tanımlanması gerekir. Ve artık elektronik ve elektriği göreceksiniz. Aracın neresinde elektrik sistemi varsa tanı cihazlarıyla bunu tanıyabilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. Ve teşhis cihazlarının kullanımına da ulaşabilecekler” dedi.



