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AMERİKA

Koronavirüste beklenmedik artış sonrası ABD'den felaket açıklaması: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde

Amerikalı uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki sert artışla ilgili, "Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD'de günlük koronovirüs vaka sayısı 50 bini aştı.
ABD'de günlük koronovirüs vaka sayısı 50 bini aştı.

ABD'de dün bir günde 50 bin 203 vaka ile salgında rekor seviyeye ulaşılmasının ardından, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, BBC'ye röportaj verdi.


Reuters
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Faucii açıklama yaptı.
  • Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi de olan Fauci, ABD'deki salgında "kasvetli" günler yaşandığını vurgulayarak "Son günlerdeki Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde. Bu iyi haber değil." yorumunda bulundu.

ABD’deki günlük koronavirüs vaka sayısı 100 bine çıkabilir
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ABD’deki günlük koronavirüs vaka sayısı 100 bine çıkabilir

Yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne işaret eden Fauci, "Bu salgını kontrol altına almalıyız ya da ABD daha da büyük bir salgın riskiyle karşı karşıya kalır." ifadesini kullandı.

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti
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ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 130 bini geçti
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ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 130 bini geçti

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