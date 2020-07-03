Koronavirüste beklenmedik artış sonrası ABD'den felaket açıklaması: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde Amerikalı uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki sert artışla ilgili, "Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi 03 Temmuz 2020, 08:05 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2020, 08:16 AA