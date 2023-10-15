|
Dünya

Amerikalı yorumcu Jimmy Dore'den çarpıcı itiraf: ABD dünyanın teröristidir Ortadoğu'yu ateşe veren biziz

Siyonist İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de sivil katliamı yaparken en büyük desteği de müttefiki ABD'den gördü. Amerikalı yorumcu Jimmy Dore ise katıldığı televizyon programında ülkesini 'dünyanın teröristi' ilan ederek Ortadoğu'yu ateşe verenin kendileri olduğunu söyledi.

Lokman Özdemir
17:36 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Jimmy Dore (sağda)

Jimmy Dore (sağda)

İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma en büyük destek ABD'den gelmişti.

Vahşete destek olunmasına ABD'li birçok isim tepki gösterirken en net sözler ABD'li analist Jimmy Dore'dan geldi.

Dore, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada
"ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik."
ifadelerini kullandı.


İşgalcilerin en büyük destekçisi ABD

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden,
"İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız"
demişti.

Öte yandan Biden yönetimi İsrail'e destek amacıyla bölgeye 2 adet uçak gemisi gönderme kararı da almıştı.


#ABD
#İsrail
#Ortadoğu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fiat 500e fiyatı ve özellikleri