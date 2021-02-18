Dünya Amerikalılar tüp kuyruğunda Milyonlarca kişi elektriksiz
AMERİKA

Amerikalılar tüp kuyruğunda: Milyonlarca kişi elektriksiz

ABD’de olumsuz hava şartları ve çürük altyapı nedeniyle enerji krizi her geçen gün büyüyor. Ülkede, milyonlarca kişi günlerdir karanlığa ve soğuğa mahkum şekilde hayatlarına devam ederken, Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde tüp kuyrukları meydana geldi. Onlarca metreyi bulan kuyruklar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tüp kuyruğu onlarca metreyi buldu.
Tüp kuyruğu onlarca metreyi buldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kötü hava şartlarından dolayı enerji alanında yaşanan problem gün geçtikçe büyüyor. Sert kış şartları hayatı olumsuz etkilerken, çürük altyapının da etkisiyle Teksas eyaletinde elektrik kesintisi giderilemedi.

Amerikalılar tüp kuyruğunda
OYNAT 00:26
Amerikalılar tüp kuyruğunda
ABD'nin Teksas eyaletinde olumsuz hava şartlarıyla birlikte enerji krizi her geçen gün daha da büyüyor. Çürük altyapıdan dolayı meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle, milyonlarca kişi günlerdir karanlığa ve soğuğa mahkum şekilde hayatlarına devam ederken, eyalete bağlı Houston şehrinde oluşan tüp kuyrukları kameralara yansıdı. Şehrin farklı noktalarında görüntülenen tüp alma sıraları onlarca metreyi buldu.

Haftalardır devam eden kesinti nedeniyle Amerikalılar çareyi tüp almakta buldu. Eyalete bağlı Houston şehrinde yüzlerce onlarca metreyi bulan tüp kuyrukları meydana geldi.

Isınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüp kuyruğuna giren Amerikalıların görüntüsü kameralara yansıdı.

MİLYONLARCA AMERİKALI ETKİLENDİ

Teksas'ın güç sistemini felce uğratan ve fiyatları rekor seviyelere yükselten enerji krizi, ABD genelinde en az 5 milyon insanın şebekelerinin tamamen çökmesine neden oldu. Kuzey Dakota'dan Teksas'a ev ve işyerleri, saatte günlük sıcaklık rekorlarını kıran eşi görülmemiş kar yağışının ortasında ısınamıyor.

Teksas'ta sert kış: 5 milyon kişi 13 saattir elektriksiz
DÜNYA
Teksas'ta sert kış: 5 milyon kişi 13 saattir elektriksiz

ABD'nin Teksas eyaletinde sert kış: 5 milyon kişi 13 saattir elektriksiz
OYNAT 00:46
ABD'nin Teksas eyaletinde sert kış: 5 milyon kişi 13 saattir elektriksiz
ABD'de olumsuz hava şartlarıyla birlikte enerji krizi de giderek büyüyor. Teksas eyaletinde çürük altyapı nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri 5 milyon kişiyi 13 saat karanlık ve soğuğa mahkum etti. Tarihinin en yoğun kışından birini yaşayan eyalette milyonlarca kişi elektrik kesintisiyle mücadele ediyor.
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