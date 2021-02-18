Amerikalılar tüp kuyruğunda: Milyonlarca kişi elektriksiz

Amerika Birleşik Devletleri’nde kötü hava şartlarından dolayı enerji alanında yaşanan problem gün geçtikçe büyüyor. Sert kış şartları hayatı olumsuz etkilerken, çürük altyapının da etkisiyle Teksas eyaletinde elektrik kesintisi giderilemedi.

OYNAT 00:26 Amerikalılar tüp kuyruğunda ABD'nin Teksas eyaletinde olumsuz hava şartlarıyla birlikte enerji krizi her geçen gün daha da büyüyor. Çürük altyapıdan dolayı meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle, milyonlarca kişi günlerdir karanlığa ve soğuğa mahkum şekilde hayatlarına devam ederken, eyalete bağlı Houston şehrinde oluşan tüp kuyrukları kameralara yansıdı. Şehrin farklı noktalarında görüntülenen tüp alma sıraları onlarca metreyi buldu. BiP'te paylaş

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Haftalardır devam eden kesinti nedeniyle Amerikalılar çareyi tüp almakta buldu. Eyalete bağlı Houston şehrinde yüzlerce onlarca metreyi bulan tüp kuyrukları meydana geldi.

Isınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüp kuyruğuna giren Amerikalıların görüntüsü kameralara yansıdı.

MİLYONLARCA AMERİKALI ETKİLENDİ

Teksas'ın güç sistemini felce uğratan ve fiyatları rekor seviyelere yükselten enerji krizi, ABD genelinde en az 5 milyon insanın şebekelerinin tamamen çökmesine neden oldu. Kuzey Dakota'dan Teksas'a ev ve işyerleri, saatte günlük sıcaklık rekorlarını kıran eşi görülmemiş kar yağışının ortasında ısınamıyor.

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