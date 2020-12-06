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Dünya Amerikalıların yüzde 60ı koronavirüs aşısı olmak istiyor
AMERİKA

Amerikalıların yüzde 60'ı koronavirüs aşısı olmak istiyor

ABD merkezli Pew Research araştırma şirketinin ülke genelindeki anketinde, katılımcıların yüzde 60'ının onaylanacak yeni tip koronavirüs aşısını yaptıracağı belirtildi. Buna karşın, katılımcıların yüzde 65'i aşıyı ilk yaptıranlardan biri olmak istemediğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs aşısı tüm dünyada merak, heyecan ve biraz da endişe ile bekleniyor.
Koronavirüs aşısı tüm dünyada merak, heyecan ve biraz da endişe ile bekleniyor.

ABD'de, Pew Research, 20 Kasım'da Kovid-19 aşısına yönelik 12 bin 648 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 60'ı onaylanacak olan aşıyı yaptıracağını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 21'i "muhtemelen aşı yaptırmayacağını", yüzde 18'i ise "kesinlikle aşı yaptırmayacağını" belirtti.

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Aşıyı ilk yaptıran olmak istemiyorlar

Buna karşın, katılımcıların yüzde 65'i aşıyı ilk yaptıranlardan biri olmak istemediğini kaydetti.

Şirketin, mayıs ayında yaptığı çalışmada, katılımcıların yüzde 72'si bulunacak aşıyı olacağını belirtmiş, eylül ayında bu oran yüzde 51'e düşmüştü.

Aşıya en çok Asyalılar sıcak bakıyor

Diğer taraftan Pew Research araştırmasına göre, ABD'deki Asya kökenlilerin yüzde 83'ü, Hispanik kökenlilerin ise yüzde 63'ü aşı yaptıracağını ifade etti.

Çalışmada, Kovid-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan veya ölen birini tanıdığını söyleyen siyahilerin oranı yüzde 72 iken ankette aşı yaptırmak isteyen siyahilerin oranının yüzde 42'de kalması dikkati çekti.

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