Amerikan ABC News: Türkiye sondaj gemilerinin hepsine Osmanlı padişahlarının isimlerini verdi

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin katılımıyla görev yerine uğurlama töreni düzenlendi. Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusu, Erdoğan tarafından geminin ilk görev yeri olarak açıklandı.

Dünya basınından çeşitli medya kuruluşları, gelişmeyi kapsamlı bir şekilde okurlarına aktarmaya devam ediyor. Son olarak Amerikan ABC News bir haber yayınladı. Gemileri hepsine Osmanlı padişahlarının isimlerinin verildiğine dikkat çekilirken, "Türkiye cumhurbaşkanı, ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisinin açılışını yaptı. Kıbrıs'ın kuzey batısındaki Doğu Akdeniz'de başka hiçbir ülke tarafından talep edilmeyen bir noktaya gidecek" ifadelerine yer verildi.

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ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE VURGU YAPILDI

Haberde, Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmasına da vurgu yapıldı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in güneyinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 'Akdeniz'deki arama ve sondajlarımız kendi egemenlik alanımızdadır' diyerek, 'Kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok' dedi.

Bir yanda Yunanistan ve Kıbrıs'a, diğer yanda Batılı müttefiklerine açıkça atıfta bulunarak, 'Ne kuklalar ne de iplerini elinde tutanlar, Akdeniz'deki haklarımızı almamızı engelleyemez' dedi.

Ayrıca Türkiye'nin diğer sondaj gemileri - Fatih, Kanuni ve Yavuz - Türkiye'nin doğal gaz rezervlerini keşfettiği Karadeniz'de faaliyet gösteriyor. Dört gemiye de Osmanlı padişahlarının isimleri verildi."