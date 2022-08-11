Dünya Amerikan ABC News Türkiye sondaj gemilerinin hepsine Osmanlı padişahlarının isimlerini verdi
AMERİKA

Amerikan ABC News: Türkiye sondaj gemilerinin hepsine Osmanlı padişahlarının isimlerini verdi

Abdülhamid Han Gemisi, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı uğurlama töreninin ardından Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna doğru yola çıktı. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki faaliyetleri dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. ABD basını, Türkiye'nin sondaj gemilerinin analiz edildiği bir haber yayınladı. Gemileri hepsine Osmanlı padişahlarının isimlerinin verildiğine dikkat çekilirken, "
Türkiye cumhurbaşkanı, ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisinin açılışını yaptı. Kıbrıs'ın kuzey batısındaki Doğu Akdeniz'de başka hiçbir ülke tarafından talep edilmeyen bir noktaya gidecek" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amerikan ABC News: Türkiye sondaj gemilerinin hepsine Osmanlı padişahlarının isimlerini verdi
Türkiye'nin sondaj gemileri

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin katılımıyla görev yerine uğurlama töreni düzenlendi. Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusu, Erdoğan tarafından geminin ilk görev yeri olarak açıklandı.

Dünya basınından çeşitli medya kuruluşları, gelişmeyi kapsamlı bir şekilde okurlarına aktarmaya devam ediyor. Son olarak Amerikan ABC News bir haber yayınladı. Gemileri hepsine Osmanlı padişahlarının isimlerinin verildiğine dikkat çekilirken, "Türkiye cumhurbaşkanı, ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisinin açılışını yaptı. Kıbrıs'ın kuzey batısındaki Doğu Akdeniz'de başka hiçbir ülke tarafından talep edilmeyen bir noktaya gidecek" ifadelerine yer verildi.


ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE VURGU YAPILDI

Haberde, Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmasına da vurgu yapıldı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in güneyinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 'Akdeniz'deki arama ve sondajlarımız kendi egemenlik alanımızdadır' diyerek, 'Kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok' dedi.

Bir yanda Yunanistan ve Kıbrıs'a, diğer yanda Batılı müttefiklerine açıkça atıfta bulunarak, 'Ne kuklalar ne de iplerini elinde tutanlar, Akdeniz'deki haklarımızı almamızı engelleyemez' dedi.

  • Ayrıca Türkiye'nin diğer sondaj gemileri - Fatih, Kanuni ve Yavuz - Türkiye'nin doğal gaz rezervlerini keşfettiği Karadeniz'de faaliyet gösteriyor. Dört gemiye de Osmanlı padişahlarının isimleri verildi."

Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin katılımıyla görev yerine uğurlama töreni düzenlendi.<br><br>
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Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusu, Erdoğan tarafından geminin ilk görev yeri olarak açıklandı.
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Dünya basınından çeşitli medya kuruluşları, gelişmeyi kapsamlı bir şekilde okurlarına aktardı. Al Jazeera, \"Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerine yeniden başladı.\" dedi.<br><br>
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Haberde, \"Doğu Akdeniz'de yaklaşık iki yıl sonra, bir Türk sondaj gemisi bölgede gaz aramak için Mersin limanından hareket etti.\" denildi.<br><br>Haberde, \"Doğu Akdeniz'de yaklaşık iki yıl sonra, bir Türk sondaj gemisi bölgede gaz aramak için Mersin limanından hareket etti.\" denildi.<br><br>
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Deutsche Welle ise Abdülhamid Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gördü.<br><br>Haberde, \"Türkiye'yi, kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar.\" ifadesi kullanıldı.<br><br>Ankara'nın bölgedeki gaz arama faaliyetlerinin, Yunanistan ve Rum kesimine ait bölgede yapıldığı şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldı.
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Dubai merkezli Al Arabiya, son dakika gelişmesini, \"Türkiye, iki yıllık bir aradan sonra Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon sondaj faaliyetlerine yeniden başladı.\" diyerek okurlarına duyurdu.<br><br>Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın, Antalya'nın güney sahilindeki Gazipaşa bölgesinden 55 kilometre açıkta çalışacağı kaydedildi.
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Doğu Akdeniz'de son 10 yılda yapılan doğalgaz keşiflerinin, bölgeyi \"Avrupa için uygun bir alternatif enerji kaynağı\" haline getirdiği belirtildi.<br><br>
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Bir Yunan hükümet sözcüsü, gazetecilere verdiği demeçte, Atina'nın durumu \"dikkatle\" izlediğini söyledi.<br><br><br>
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<br>Gelişmeyi, \"Türkiye'nin yeni sondaj gemisi, Akdeniz'deki tartışmalı suların dışında görev yapacak\" başlığıyla servis eden Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gemi içinde verilen brifing sırasında çekilen kareyi kullandı.<br><br><br>
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Yunanistan'dan yapılan, \"Uyanık olmalıyız. Bölgemizde istikrarı sağlamak, uluslararası hukuku ve kendi egemenlik haklarımızı tam olarak savunmak için her zaman yapmamız gerekeni yaptık.\" şeklindeki açıklama aktarıldı.<br>
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Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında
Dünyada sadece beş tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han Gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı uğurlama töreninin ardından Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna doğru yola çıktı. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki önemli faaliyeti dünya basınında geniş yer buldu. CNN Yunanistan, geminin göreve başladığı tören için 'Erdoğan güç gösterisi yaptı' yorumunda bulundu. Haberi birinci manşetinden veren bir başka Yunan gazetesi olan Kathimerini de geminin sefere çıkmasını Erdoğan vurgusu ile gördü. Deutsche Welle ise Abdülhamid Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gördü. Haberde, "Türkiye'yi, kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar." ifadesi kullanıldı.
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