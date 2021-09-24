Dünya Amerikan dizisinde Türklere katliam ve soykırım suçlaması
AMERİKA

Amerikan dizisinde Türklere 'katliam' ve 'soykırım' suçlaması

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez’in başrolünde olduğu Only Murders in the Building isimli dizide, Türkler katliam ve soykırım yapmakla suçlandı. Dizinin bir sahnesinde, geçmişe dönük anılarından bahseden bir karakter, "Yunan ve Ermeni soykırımını hatırlıyor musunuz?" ve "Türkler Yunanları katletmeye başlayıp..." ifadelerini kullanıyor.

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Amerikan dizisinde Türklere katliam ve soykırım suçlaması
Only Murders in the Building

New York City'deki apartman binasında yaşayan komşularının ölümünü araştırırken kendilerini birdenbire gerçek bir suç olayının ortasında bulan üç yabancıyı anlatan Amerikan dizisi Only Murders In The Building'de, Türkiye katliam ve soykırım yapmakla suçlandı.

TÜRKLERİ HEDEF ALDILAR

Fenomenlerin Bilinmeyenleri isimli hesabın haberine göre, dizinin bir sahnesinde, karakterler arasında geçmişe dair anılardan bahsediliyor ve o esnada şu ifadeler kullanılıyor:

Yunan ve Ermeni soykırımını biliyor musun? Benim büyükannem Evangelia, Türkler Yunanları katletmeye başladığında genç bir kadındı.

Dijital yayın platformu Hulu'nun dizisinde, Steve Martin, Martin Short ve ABD'li şarkıcı-oyuncu Selena Gomez rol alıyor.

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