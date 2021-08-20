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Angela Merkel'den Vladimir Putin'e veda ziyareti: Moskova'da bir araya gelecekler

Angela Merkel, Almanya Başbakanı sıfatıyla Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ziyaret edecek. 2005’ten bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Merkel, geride kalan 16 yılda 16 kez Rusya’yı ziyaret ederken, en son Ocak 2020’de Moskova’da Putin’le bir araya gelmişti. Putin ise bu sürede 4 kez Almanya’ya geldi.

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Angela Merkelden Vladimir Putine veda ziyareti: Moskovada bir araya gelecekler
Angela Merkel ve Vladimir Putin

Angela Merkel, Almanya Başbakanı sıfatıyla bugün son kez Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Merkel, ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşme sırasında Afganistan’daki son gelişmeler, Ukrayna, Belarus ve Suriye konularının masada olması bekleniyor. Guardian'ın haberine göre, Merkel'in Kremlin'e veda ziyareti, Avrupa'nın en eski ve en karmaşık siyasi ilişkilerinin sonu anlamına da geliyor. İki isim arasında ilişkiler, 15 yıldır zaman zaman gerginliklere sahne oluyordu.

"HER İKİSİ DE ZORLU LİDER"

Haberde, "İkisi, ister Almanca ister Rusça olsun, konuşmalarında hiç rahat görünmüyordu. Her ikisi de zorlu liderler. Çatışan siyasi tarzları ve birbirlerine duydukları derin güvensizlik, ikilinin bir araya geldiği zirveleri takip etmeyi çekici hale getirdi." denildi.

"KÖTÜ GEÇİNMEKTE ÇOK İYİLER"

Alman basınından Süddeutsche Zeitung, "Küresel sahnede başka hiçbir politikacı, ikisi kadar uzunca bir süredir kötü geçinmekte bu kadar iyi olmamıştı." diye yazdı. Berlin-Moskova hattı, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve muhalif Aleksey Navalni'yin zehirlenmesine kadar son 15 yılda gerginliklere sahne oldu.

KONİ'NİN MERKEL'E YAKLAŞTIĞI AN

2017'de Alman başbakanın Rus lider ile görüşmesine kişisel husumetler de damgasını vurdu. Putin, labrador cinsi köpeği Koni'nin Merkel'e yaklaşmasına izin verdi. Köpeklerden korktuğu bilinen Merkel, "Bunu neden yapmak zorunda olduğunu anlıyorum. Erkek olduğunu kanıtlamak için. Kendi zayıflığından korkuyor." dedi.

MERKEL: ANLAŞMAZLIKLARIMIZ OLSA DA KONUŞMALIYIZ

Merkel, bu yılın başında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Genel olarak, Rusya ile ne yazık ki ilişkimizi çok zorlaştıran anlaşmazlıklar var. Yine de ben her zaman konuşmamız gerektiğini söyleyen biriyim." diye eklemişti. Almanya'da genel seçimler, 26 Eylül 2021'de düzenlenecek. Angela Merkel, başbakanlık için yeniden aday olmayacak.

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