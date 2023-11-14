Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby: Ateşkes çağrısı, ahlaki bir çığlıktır

İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Welby, genel rahipler meclisinde yaptığı konuşmada, Gazze'deki ateşkes çağrısını yineledi.





Welby, krize askeri ya da siyasi bir cevabı olmadığını dile getirerek, ancak ateşkes çağrısının, birçok inançtan ve hiçbir inançtan olmayan insanlardan duydukları "ahlaki bir çığlık" olduğuna işaret etti.





Bölgede akan kanın durması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de acil ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması gerektiğini belirten Welby, "Ortak insanlığımız, İsrailliler ve Filistinliler için bugünden geleceğe adalet, güvenlik ve barış içinde bir arada yaşamayı sağlamak için başka bir yol bulmalıdır. İsa'nın adıyla, yüreklerimizden haykırıyoruz: Artık Yeter. Ölümler durmalı." dedi.





"Uluslararası insancıl hukuk, barbarlığa karşı bizim kalkanımızdır"





Anglikan Kilisesi Lideri Welby, uluslararası insancıl hukukun var olmasının nedeninin, "savaşta ortak insanlığı korumak" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:





"Uluslararası insancıl hukuk, barbarlığa karşı bizim kalkanımızdır. Uluslararası hukukun ihlaline ilişkin tüm iddiaların ilgili makamlar tarafından soruşturulması gerekmektedir. Ancak, bir dini lider olarak şunu söyleyebilirim ki; bu kadar çok sivilin öldürülmesi ve sivil altyapıya verilen büyük zarar ahlaki olarak haklı gösterilemez."





İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.





İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.





İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.





Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.





Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 189 Filistinliyi öldürdü.





İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.





İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.











